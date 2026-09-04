Η μνήμη μας αρχίζει να μειώνεται πολύ νωρίτερα απ’ ό,τι νομίζουμε

Η απώλεια μνήμης συνήθως θεωρείται κάτι που αφορά τους ηλικιωμένους. Το να ξεχάσουν ένα όνομα ή να αναγνωρίζουν ένα οικείο πρόσωπο αλλά χωρίς να θυμούνται πολλές λεπτομέρειες, θεωρούνται σχεδόν αναμενόμενα μετά τα 70 ή τα 80 χρόνια. Μια νέα μελέτη όμως αποκαλύπτει ότι η μνήμη μας αρχίζει να μειώνεται πολύ νωρίτερα απ’ ό,τι πίστευαν έως τώρα οι ειδικοί.

Όπως έδειξε, σημάδια μειωμένης λειτουργίας της μνήμης επιδεικνύουν και οι 50άρηδες μας. Αυτό πιθανώς οφείλεται σε αλλαγές στην δομή του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνη για την εδραίωση των αναμνήσεων, λένε οι ερευνητές.

Η νέα μελέτη διεξήχθη σε 60 ενήλικες, 18 έως 74 ετών. Οι ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Binghamton στη Νέα Υόρκη, τους έδειξαν πρόσωπα μαζί με αντικείμενα και διάφορες σκηνές. Έπειτα από διάλειμμα 5 λεπτών, τους ζήτησαν να συμπληρώσουν ένα τεστ μνήμης. Σε αυτό έπρεπε να διαλέξουν το σωστό αντικείμενο ή σκηνή που ταίριαζε με κάθε πρόσωπο.

Στη διάρκεια του τεστ, τους υπέβαλλαν σε μαγνητική τομογραφία, η οποία κατέγραφε τη δραστηριότητα στον ιππόκαμπο του εγκεφάλου τους.

Οι αναμνήσεις μας αρχίζουν όταν ο εγκέφαλος καταγράφει μία νέα μνήμη, εξηγούν οι επιστήμονες. Σύντομα μετά από αυτό, ο ιππόκαμπος αναπαράγει την ανάμνηση για να την εδραιώσει στη μνήμη μας. Όταν εδραιωθεί, μπορούμε να την ανακαλέσουμε στη μνήμη μας όταν την χρειασθούμε.

Τα ευρήματα

Στην παρούσα μελέτη, οι ερευνητές θέλησαν να εξακριβώσουν πώς επηρεάζει η ηλικία την αλληλουχία των πληροφοριών, καθώς περνούν από τα προαναφερθέντα στάδια.

Τα ευρήματά τους δημοσιεύθηκαν στην ιατρική επιθεώρηση Cerebral Cortex. Όπως διαπίστωσαν, οι νεαροί εθελοντές ήταν εκείνοι που είχαν την μεγαλύτερη ακρίβεια μνήμης. Οι ηλικιωμένοι, αλλά και οι μεσήλικες, συχνά ταίριαζαν τα πρόσωπο με το λάθος αντικείμενο ή σκηνή. Και αυτό, μολονότι τους ήταν γνώριμα όσα έβλεπαν.

Οι μαγνητικές τομογραφίες επίσης είχαν απρόσμενα ευρήματα. Οι ερευνητές περίμεναν ότι στους ηλικιωμένους ο ιππόκαμπος θα είχε πιο αδύναμη δραστηριότητα, αφού είχαν την πιο φτωχή μνήμη απ’ όλους. Ωστόσο η πραγματικότητα ήταν διαφορετική.

Όπως έδειξαν οι μαγνητικές, οι νεαροί συμμετέχοντες έκαναν λάθη επειδή ο εγκέφαλός τους δεν ενεργοποιούσε με τη σωστή αλληλουχία τις αρχικές αναμνήσεις. Αυτό ήταν αναμενόμενο, λένε οι ερευνητές.

Οι ηλικιωμένους, όμως, έκαναν λάθη παρότι υπήρχε ισχυρή ενεργοποίηση της αλληλουχίας των αναμνήσεων. Μάλιστα όσο πιο ισχυρή ήταν, τόσο περισσότερα λάθη έκαναν.

Η μελέτη έδειξε ακόμα ότι η ακρίβεια της μνήμης παρουσίαζε σημαντική μείωση από τους 20άρηδες και τους 30άρηδες στους 50άρηδες.

Τα ευρήματα αυτά υποδηλώνουν ότι «οι ιπποκαμπικές διεργασίες αρχίζουν να φθίνουν στην μέση ηλικία. Επομένως, η μέση ηλικία είναι ήδη μία σημαντική μεταβατική περίοδος για τη μνήμη», δήλωσε ο επιβλέπων ερευνητής Dr. Ian McDonough, αναπληρωτής καθηγητής Ψυχολογίας στο Binghamton.

Πηγή: iatropedia.gr