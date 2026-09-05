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90ή ΔΕΘ: Νεαρός ζήτησε από τον Κ. Μητσοτάκη να του υπογράψει εισιτήριο του μετρό Θεσσαλονίκης – Δείτε βίντεο

Intime
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΔΗΣ

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Την καθιερωμένη βόλτα του στα περίπτερα της ΔΕΘ πραγματοποιεί αυτή την ώρα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο κ. Μητσοτάκης έφτασε στην Έκθεση λίγο πριν τις 10:00 για τα επίσημα εγκαίνια, της 90ής ΔΕΘ ενώ παρέστη και στον αγιασμό, ο οποίος τελέστηκε από τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλόθεο.

Στη συνέχεια είχε συνάντηση με τη διοίκηση της ΔΕΘ – Helexpo ενώ ακολούθως ξεκίνησε τη βόλτα στα περίπτερα της φετινής Έκθεσης.

Κατά τη διάρκεια της ξενάγησης, ένας νεαρός σταμάτησε τον πρωθυπουργό και του ζήτησε να του υπογράψει ένα εισιτήριο του μετρό Θεσσαλονίκης, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ανταποκρίνεται.

Θεσσαλονίκη Κυριάκος Μητσοτάκης

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