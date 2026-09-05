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Τανάγρα: Η στιγμή της πτώσης του Phantom – Διακόπτει την επίσκεψη στη ΔΕΘ ο Δένδιας – Αγωνία για τους δύο πιλότους

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Στρατιωτικό αεροσκάφος F-4 Phantom συνετρίβη στην Τανάγρα λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι του Σαββάτου την ώρα της επίδειξης υπό αδιεκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Αμέσως μετά τη συντριβή έγινε έκρηξη ενώ όπως μετέδωσε από το σημείο ο δημοσιογράφος του ΕΡΤnews Γιώργος Κοβός το αεροσκάφος ξαφνικά άρχισε να χάνει ύψος και να πέφτει στο έδαφος. Η επίδειξη των αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας είχε ξεκινήσει μόλις λίγα λεπτά πριν τη συντριβή που έγινε μπροστά στα μάτια χιλιάδων επισκεπτών.

Δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση αν οι δύο πιλότοι χρησιμοποίησαν το σύστημα αυτόματης εκτίναξης.

Πυροσβεστικό ελικόπτερο κάνει ρίψεις νερού για να σβήσει η φωτιά που προκλήθηκε. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το αεροσκάφος έχει κοπεί στα δύο και έχει ξεσπάσει πυρκαγιά σε δύο διαφορετικά σημεία.

Παράλληλα, στην Αθήνα επιστρέφει εκτάκτως ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, μετά το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε στην Τανάγρα, κατά τη διάρκεια της Athens Flying Week 2026.

Ο υπουργός, ο οποίος βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη για το πρόγραμμά του στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αποφάσισε να διακόψει τις προγραμματισμένες δραστηριότητές του και να επιστρέψει στην πρωτεύουσα, μετά την πτώση του μαχητικού αεροσκάφους F-4 Phantom κατά τη διάρκεια της αεροπορικής επίδειξης.

Η στιγμή της πτώσης

Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Τανάγρα μετά την πτώση του Phantom

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 05 Σεπτεμβριου 2026, περίπου στις 15:00.

Κινητοποιήθηκαν 85 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, μια ομάδα της 1ης ΕΜΑΚ και 23 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 7 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Διευκρινίζεται ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε μετά το αεροπορικό δυστύχημα στην Τανάγρα και επεκτάθηκε σε δασική έκταση

Τανάγρα

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