Στο Λευκό Πύργο με τα τρακτέρ έφτασαν οι αγρότες – Δείτε βίντεο

Δεκάδες αγρότες έφτασαν σήμερα το απόγευμα στον Λευκό Πύργο με τα τρακτέρ τους, για να συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο της ΔΕΘ, ενόψει της σημερινής ομιλίας του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Συγκεκριμένα, 15 τρακτέρ έφτασαν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από τα Μάλγαρα και την Πέλλα αλλά και λεωφορεία με παραγωγούς από την υπόλοιπη Ελλάδα πραγματοποίησαν μηχανοκίνητη πορεία στο κέντρο της πόλης.

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«Πρώτον, η κυβέρνηση να υλοποιήσει τις αποφάσεις και τις δεσμεύσεις που μας είχε δώσει στα μπλόκα που δεν έχουν υλοποιηθεί. Πολλοί συνάδελφοί μας είναι απλήρωτοι. Δεύτερον, ουσιαστικά μέτρα για τη μείωση του κόστους παραγωγής. Είμαστε σε χειρότερη κατάσταση από ότι ήμασταν στα μπλόκα του χειμώνα. Με τεράστια αύξηση στο πετρέλαιο, στο λίπασμα στα μέσα και εφόδια και γενικότερα. Τρίτον, όλα τα προϊόντα που έχουν βγει ως τώρα έχουν πωληθεί σε τιμές κάτω από το κόστος παραγωγής και σίγουρα σε τιμές χαμηλότερες σε σχέση με πέρυσι. Ταυτόχρονα όμως τα αγοράζουμε όλοι σαν καταναλωτές πολύ πιο ακριβά. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Πρέπει να έχουμε μία τιμή πώλησης των προϊόντων μας που μας εξασφαλίζει ένα βιώσιμο εισόδημα για τις οικογένειες μας και για να συνεχίζουμε να καλλιεργούμε. Να σταματήσουν εδώ και τώρα τα αγροτοδικεία. Όλες αυτές οι δικογραφίες και μιλάμε για πάνω από 1.000 που έχουν σταλεί σε αγρότες σε όλη τη χώρα, γιατί προσπαθούν να μας τρομοκρατήσουν αλλά η κυβέρνηση πρέπει να καταλάβει ότι κανένας δεν τρομοκρατείται γιατί αυτό που θέλει ο κόσμος είναι να δοθούν λύσεις και η κυβέρνηση δεν έχει τη βούληση να τις δώσει αυτή τη στιγμή. Για όλους αυτούς τους λόγους ενώνουμε τη φωνή μας με όλους τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, τη νεολαία που διαδηλώνουν σήμερα στα πλαίσια της ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη και στέλνουμε ένα μήνυμα στους συναδέλφους μας σε όλη την Ελλάδα να μην φοβούνται, να μην απογοητευτούν, να μην σκύψουν το κεφάλι. Η μόνη μας επιλογή είναι ενωμένοι και με συλλογικές μεγάλες κινητοποιήσεις να υπάρξει πίεση προς την κυβέρνηση και να υλοποιηθούν και να ικανοποιηθούν αιτήματα που είναι βασικά για το σήμερα και το αύριο», ανέφερε σε δηλώσεις του ο Ρίζος Μαρούδας για τη συμμετοχή των αγροτών στο συλλαλητήριο της ΔΕΘ.

Σημειώνεται ότι οι αγρότες συμμετέχουν στο συλλαλητήριο της ΔΕΘ, μετά από απόφαση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, και διαμαρτύρονται για τα προβλήματα με τις αγροτικές ενισχύσεις και την αύξηση του κόστους παραγωγής.