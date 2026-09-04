Χανιά: Θύμα ξυλοδαρμού 14χρονος από συνομήλικό του – Ανήλικοι βιντεοσκοπούσαν το συμβάν

Ένα σοβαρό περιστατικό εκτυλίχθηκε χτες το βράδυ σε κεντρικό σημείο των Χανίων. Σύμφωνα με καταγγελία γονέα ένας 14χρονος ξυλοκόπησε συνομήλικό του και μάλιστα, υπό τα βλέμματα φίλων του, περίπου 10 στον αριθμό (ίδιας περίπου ηλικίας) που βιντεοσκοπούσαν το συμβάν, χωρίς να παρέμβουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο 14χρονος δέχτηκε αρκετά χτυπήματα ωστόσο, ευτυχώς, δεν εμπνέει ανησυχία η κατάσταση της υγείας του και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τον εξέτασε και ιατροδικαστής.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι συνελήφθησαν ο φερόμενος δράστης του συμβάντος και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, ενώ συνεχίζεται η έρευνα τόσο για τους υπόλοιπους ανήλικους που ήταν παρόντες στο συμβάν, όσο και για αντίστοιχη δράση των συγκεκριμένων ανηλίκων παλαιότερα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ αύριο θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα.