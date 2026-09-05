Τανάγρα: Δύο τραυματίες από τα συντρίμμια του μοιραίου Phantom – Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

Σε μεγάλη απόσταση από το σημείο της συντριβής εντοπίστηκαν διάσπαρτα τα συντρίμμια του μοιραίου F-4 Phantom που κατέπεσε στην Τανάγρα στο περιθώριο του Athens Flying Week, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οι δύο αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας.

Τα κομμάτια του αεροσκάφους έχουν εντοπιστεί σε διαφορετικά σημεία της περιοχής, μεταξύ άλλων κοντά στις εγκαταστάσεις και τις αποθήκες του εργοστασίου όπου σημειώθηκε η πτώση.

Δύο τραυματίες από τα θραύσματα, εικόνες από τα συντρίμμια

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες από τα θραύσματα του αεροσκάφους τραυματίστηκαν δύο άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Χαλκίδας για τις πρώτες βοήθειες.

Συγκεντρώνονται όλα τα ευρήματα για την έρευνα

Πλέον, οι στρατιωτικές δυνάμεις που βρίσκονται στο σημείο έχουν επικεντρωθεί στην επιχείρηση συλλογής των συντριμμιών, προκειμένου να συγκεντρωθεί όλο το υλικό που απαιτείται για την τεχνική διερεύνηση.

Στόχος είναι όλα τα ευρήματα να μεταφερθούν σε ασφαλή χώρο, ώστε σε δεύτερο χρόνο οι εμπειρογνώμονες να προχωρήσουν σε λεπτομερή ανάλυση και να προσδιορίσουν τα ακριβή αίτια της τραγωδίας.

Υπενθυμίζεται ότι αμέσως μετά την πτώση του Phantom ξέσπασε φωτιά η οποία επεκτάθηκε σε δασική έκταση.

Η στιγμή της πτώσης του Phantom