Βρούτσης από ΔΕΘ: “Μπουλντόζες στο Καυτανζόγλειο, είμαστε στις τελικές διαδικασίες για το Παλέ”

Παρουσία πλήθους κόσμου όλων των ηλικιών, ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, εγκαινίασε το περίπτερο του Υπουργείου Αθλητισμού στις εγκαταστάσεις της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης.

Μιλώντας στην κάμερα του “Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων “, ο Γιάννης Βρούτσης αναφέρθηκε αρχικά στη χρήση, λειτουργία και χρησιμότητα του e-kouros μέσω της εφαρμογής “myKouros”, η οποία φιλοξενεί 162 Ομοσπονδίες, 6.451 σωματεία και 452.000 αθλητές. Για να προσθέσει αναφορικά με τα αθλητικά έργα που γίνονται και στη Θεσσαλονίκη:

«Αυτή τη στιγμή υλοποιούνται σε όλη τη χώρα 792 αθλητικά έργα με προϋπολογισμό περίπου 655 εκατομμύρια ευρώ και με πλήρη διαφάνεια. Με τον Πρωθυπουργό υπογράψαμε, παρουσία των ανθρώπων του ΔΣ του ΠΑΟΚ, για τα 11,5 εκατομμύρια ευρώ για τα έργα στο Καυτανζόγλειο. Μέχρι τις 10 Οκτωβρίου βγαίνουν τα τεύχη δημοπράτησης και μέσα στον Νοέμβριο θα έχουμε τον ανάδοχο. Κάτι που σημαίνει πως μέσα στο έτος στο Καυτανζόγλειο μπαίνουν οι μπουλντόζες το οποίο έχει ανοιχτές τις πόρτες του και για τον Ηρακλή και για τον ΠΑΟΚ. Και για τον Άρη ετοιμαζόμαστε να κάνουμε το ίδιο που κάναμε με την ΑΕΚ, τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, να του δώσουμε με θεσμικό τρόπο το Αλεξάνδρειο Μέλαθρο. Είμαστε στις τελευταίες διαδικασίες».

Μαζί με τον Υφυπουργό, μέλη του «Δημήτριος Βικέλας» και των «Legends 2004», ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, πρόεδροι Ομοσπονδιών, αλλά και πολλοί ακόμα Ολυμπιονίκες, Παραολυμπιονίκες, πρωταθλητές και αθλητές, νυν και πρώην, από όλο τον αθλητικό κόσμο ενώ δεν έλειψαν και οι πολιτικές παρουσίες. Ανάμεσά τους, οι Θόδωρος Καράογλου, Κατερίνα Θάνου, Φανή Χαλκιά, Μιχάλης Μουρούτσος, Μαρία Πολύζου, Θόδωρος Ζαγοράκης, Βασίλης Τσάρτας, Άγγελος Χαριστέας, Άγγελος Μπασινάς, Φάνης Κατεργιαννάκης, Γιώργος Πρίντεζης, Νίκος Ζήσης, Γιώργος Καλαϊτζής, Γιάννης Μπουρούσης, Αναστασία Κελεσίδου, Πύρρος Δήμας, Βούλα Πατουλίδου, Γιώργος Αφρουδάκης.

Πριν την ομιλία του, ο κ. Βρούτσης τιμήθηκε με μετάλλιο από το «Τζάμπολ Αγάπης», δράση που μέσω του μπάσκετ φέρνει κοντά νέους και νέες με ή και χωρίς αναπηρία ενώ πραγματοποιήθηκαν και διάφορες αθλητικές δραστηριότητες παρουσία παιδιών από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, του Άρη και του Ηρακλή.

«Μόνο ένας δρόμος υπάρχει, ο δρόμος του αθλητισμού με τις αξίες που τον διέπουν », τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Βρούτσης.