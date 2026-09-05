Συνάντηση Μητσοτάκη με το ΔΣ της ΔΕΘ-HELEXPO – Στο επίκεντρο η ανάπλαση

Για μια πολύ μεγάλη πρόοδο στο έργο της ανάπλασης της ΔΕΘ τον τελευταίο χρόνο έκανε λόγο ο πρωθυπουργός, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την καθιερωμένη συνάντησή του με το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΘ-HELEXPO στην έναρξη της επετειακής 90ής ΔΕΘ, τονίζοντας πως τώρα η μεγάλη πρόκληση είναι η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων. Χαρακτήρισε δε το σχέδιο της ανάπλασης οραματικό και όσον αφορά την Έκθεση και όσον αφορά την πόλη της Θεσσαλονίκης.

Στη συστηματική και μεθοδική δουλειά που έγινε τον τελευταίο χρόνο ώστε το όραμα της ανάπλασης να περάσει στη φάση της υλοποίησης, αναφέρθηκε απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό ο πρόεδρος της ΔΕΘ-HELEXPO, κ. Χρήστος Τσεντεμεΐδης. «Πριν από έναν χρόνο, έχοντας αφουγκραστεί τη βούληση της τοπικής κοινωνίας, ανακοινώσατε την προσαρμογή του σχεδίου για τη Νέα ΔΕΘ.Η πολιτική σας επιλογή ήταν ξεκάθαρη: ο θεσμός παραμένει στον ιστορικό του τόπο, το έργο προχωρά με δημόσια χρηματοδότηση. Δημιουργείται ένα σύγχρονο, βιοκλιματικό εκθεσιακό και συνεδριακό κέντρο και, ταυτόχρονα, η ΔΕΘ ανοίγεται περισσότερο στην πόλη, με έναν μεγάλο χώρο πρασίνου που θα ενταχθεί στην καθημερινή ζωή των πολιτών» σημείωσε. Τόνισε δε πως η νέα διοίκηση της ΔΕΘ-HELEXPOανέλαβε την ευθύνη να προσαρμόσει τις προμελέτες, να συντονίσει τους δέκα κρίσιμους θεσμικούς φορείς και να μετατρέψει την πολιτική αυτή απόφαση σε

ένα ώριμο και υλοποιήσιμο έργο μέσα και από τη στενή συνεργασία με το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο και τη Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων.

Από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΘ-HELEXPO, κ. Ανδρέας Μαυρομμάτης, παρουσίασε τα χαρακτηριστικά της 90ής ΔΕΘ, αναφερόμενος στην ισχυρότερη εμπορική της διάσταση, στη συμμετοχή της Ιαπωνίας ως Τιμώμενης Χώρας και στον επετειακό της χαρακτήρα, με δεδομένη τη συμπλήρωση των 100 ετών από την πρώτη διοργάνωση του 1926. Ανέπτυξε επίσης αναλυτικά τους τρεις στρατηγικούς πυλώνες για την εταιρεία, η οποία βρίσκεται σε φάση μετασχηματισμού: την ανάπλαση, τη διακυβέρνηση και την ανάπτυξη. Αναφερόμενος μάλιστα στην ανάπλαση, σημείωσε πως η εταιρεία θα εξασφαλίσει ότι κατά την κατασκευή της Νέας ΔΕΘ η εκθεσιακή δραστηριότητα δεν θα σταματήσει. «Για εμάς αυτό δεν είναι μόνο επιχειρησιακή προτεραιότητα. Είναι σημαντικό και για την ίδια την πόλη, καθώς μια ουσιαστική διακοπή της εκθεσιακής δραστηριότητας θα είχε αναπόφευκτα αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομία της Θεσσαλονίκης» εξήγησε.

Της συνάντησης προηγήθηκε αγιασμός για την έναρξη της 90ής ΔΕΘ, χοροστατούντος του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεου.

Μετά τη συνάντηση με το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΘ-HELEXPO, ο πρωθυπουργός πραγματοποίησε την καθιερωμένη περιήγησή του στα περίπτερα της ΔΕΘ, με σταθμούς, μεταξύ άλλων, το περίπτερο 17, όπου η έρευνα συναντά την τεχνολογία και την εκπαίδευση, και το περίπτερο 13, όπου έχει αναπτυχθεί η συμμετοχή της Ιαπωνίας ως Τιμώμενης Χώρας, αλλά και η νέα θεματική ενότητα της διοργάνωσης, «Οικονομία».

Τα εγκαίνια του ιαπωνικού περιπτέρου

Σημαντική αρχή ενός νέου κεφαλαίου στις σχέσεις Ελλάδας-Ιαπωνίας χαρακτήρισε την ιαπωνική συμμετοχή στην 90ή ΔΕΘ ο Ιάπωνας πρέσβης, κ. KoichiITO, ενώ τόνισε πως αποτελεί ιδιαίτερη τιμή η πρόσκληση της χώρας του να συμμετάσχει ως Τιμώμενη στη ΔΕΘ σε μια στιγμή-ορόσημο.

Ο πρωθυπουργός, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, σημείωσε από την πλευρά του πως η Ελλάδα είναι έτοιμη να υποδεχθεί περισσότερες επενδύσεις από την Ιαπωνία και κάλεσε τους Ιάπωνες να δουν τη χώρα ως επενδυτικό προορισμό, καθώς αποτελεί φυσική πύλη στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Κατά τα εγκαίνια του ιαπωνικού περιπτέρου εντυπωσίασε το κοινό ηπαράσταση Taiko(ιαπωνικά τύμπανα).