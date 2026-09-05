Αντώνης Ρέμος: Έδωσα μία υπόσχεση στη μάνα του Παντελίδη, πρέπει να αποκαταστήσουμε κάποιες παρεξηγήσεις

Τριάντα χρόνια γεμάτα επιτυχίες, συγκινήσεις και τραγούδια που σημάδεψαν γενιές γιορτάζει ο Αντώνης Ρέμος, επιστρέφοντας στη γενέτειρά του για ένα μουσικό γεγονός ιστορικών διαστάσεων.

Στις 12 Σεπτεμβρίου η Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης μετατρέπεται στον απόλυτο προορισμό για μια μεγάλη συναυλία με ελεύθερη είσοδο και προσκεκλημένους σπουδαίους καλλιτέχνες. Λίγο πριν ανέβει στη σκηνή της γιορτής του, ο κορυφαίος ερμηνευτής παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στους δημοσιογράφους, Θανάση Φουσκίδη και Εύη Σπανού, μιλώντας ανοιχτά για τη μεγάλη αυτή παραγωγή, τις αναμνήσεις και τους σταθμούς της ζωής του.

Για την πρώτη φορά που άκουσε τη φωνή του στο ραδιόφωνο, ο Αντώνης Ρέμος θυμάται:

«Σίγουρα η πρώτη φορά που βγάζεις το κεφάλι από το νερό, από τη θάλασσα της ανωνυμίας και της αναζήτησης, για να ακούσει ο κόσμος ένα καινούργιο σου τραγούδι, είναι μια μοναδική στιγμή. Ήμουν στη Θεσσαλονίκη μέσα στο αυτοκίνητό μου, όταν άκουσα για πρώτη φορά στο ραδιόφωνο το πρώτο μου τραγούδι, το “Εμείς”, το ντουέτο με τη Μαντώ. Έκανα στην άκρη, άναψα ένα τσιγάρο -τότε κάπνιζα ακόμη-, έκλεισα τα μάτια για τρία λεπτά, άκουσα όλο το τραγούδι και απλά ονειρευόμουν».

«Στην αφετηρία μου δεν τολμούσα καν να διανοηθώ τις συνεργασίες που πραγματοποιήθηκαν στην πορεία. Δεν τολμούσα να φανταστώ ότι θα τραγουδήσω με τη Μαρινέλλα, ότι θα συνεργαστώ με τον Γιάννη Πάριο, τον Μίκη Θεοδωράκη, τον Γιάννη Σπανό και τον Μίμη Πλέσσα. Όλες αυτές τις στιγμές τις έχω συμπυκνώσει και τις κουβαλάω μαζί μου σε αυτήν τη μεγάλη γιορτή που ετοιμάζουμε στη Θεσσαλονίκη», εξομολογείται ο τραγουδιστής.

Η πιο συναισθηματικά φορτισμένη στιγμή της κουβέντας, ωστόσο, έρχεται όταν ο Αντώνης Ρέμος αναφέρεται στον Παντελή Παντελίδη. Με αφοπλιστική ειλικρίνεια αποκαλύπτει μια τυχαία συνάντηση που είχε πρόσφατα στη Γλυφάδα με τη μητέρα του αδικοχαμένου καλλιτέχνη, την κυρία Αθηνά, και τα αδέλφια του -μια συνάντηση που έμελλε να κλείσει πληγές.

«Ήταν σοκαριστικό και άβολο στην αρχή αλλά μετά αγκαλιαστήκαμε σφιχτά. Μας αγκάλιασε η κυρία Αθηνά και την αγκαλιάσαμε κι εμείς. Συμφωνήσαμε ότι θα βρεθούμε για να μιλήσουμε και να αποκαταστήσουμε κάποιες παρεξηγήσεις.

Της έδωσα μια υπόσχεση: πολύ σύντομα, μόλις περάσει αυτή η χρονιά, να είμαστε καλά και να διοργανώσουμε μια πολύ μεγάλη γιορτή για τον Παντελή».