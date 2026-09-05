Γεραπετρίτης: Η υποστήριξη της Ουκρανίας από την Ελλάδα ήταν μια πράξη εθνικής ευθύνης

Η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή μια ισχυρότατη αμυντική διάταξη, την οποία μπορεί να προβάλει, όχι μόνο στην Ελλάδα και στην περιοχή, αλλά και στον κόσμο ολόκληρο», επεσήμανε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξή του στο ραδιοφωνικό σταθμό “Status fm 107,7”.

Σημείωσε πως σήμερα, η Ελλάδα διαθέτει αξιόμαχο στρατό, αεροπορία στο υψηλότατο τεχνολογικό επίπεδο, νέες φρεγάτες Belharra και τη δυνατότητα να αποκτήσει το υπερόπλο F-35, σε σύντομο χρονικό διάστημα. Προσέθεσε πως η Τουρκία είναι μια μεγάλη χώρα και «θα έχει στρατηγικές συμμαχίες. Βεβαίως και θα προσπαθεί να προασπίσει τα συμφέροντά της. Εμείς όμως δεν ετεροπροσδιορίζομαστε. Δεν μας αφορά τι κάνει η Τουρκία. Εκείνο το οποίο εμάς μας αφορά, είναι να ενισχύσουμε την ελληνική θέση και από την άλλη πλευρά, για να τα δούμε λιγάκι πού βρισκόμασταν και πού βρισκόμαστε».

Υπενθύμισε πως το 2019 η Τουρκία ήταν συμπαραγωγός χώρα των F-35 και είχε διασφαλισμένη την αναβάθμιση των αεροσκαφών F-16. Αντιθέτως, η Ελλάδα δεν ήταν ούτε στο πρόγραμμα F-35 ούτε στην αναβάθμιση, ενώ σήμερα έχει αναβαθμίσει σε Viper τα F-16, έχει μπει στο πρόγραμμα F-35 και θα αποκτήσει σύντομα τα F-35, ενώ η Τουρκία βρίσκεται εκτός και των δύο προγραμμάτων.

Ακόμη, η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκής αμυντικής ανθεκτικότητας, το οποίο της δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσει την άμυνά της. Σε αυτό το πρόγραμμα, ιδίως το πρόγραμμα SAFE των 800 δισ., δεν είναι η Τουρκία. «Η Ελλάδα βρισκόταν σε μειονεκτική θέση σε κρίσιμες γεωγραφικές περιοχές, όπως ήταν η Λιβύη ή η Συρία. Σήμερα είμαστε από τις μόνες χώρες, οι οποίες συνομιλούν με τη Λιβύη και μπορούμε να έχουμε μια σοβαρή επιδραστικότητα».

«Βρισκόμαστε στον Κόλπο, βρισκόμαστε στην Αίγυπτο. Μπορούμε ταυτοχρόνως να είμαστε στρατηγικοί σύμμαχοι του Ισραήλ, αλλά να έχουμε και όλο τον αραβικό κόσμο στο πλευρό μας», επισήμανε.

Ερωτηθείς σχετικά με τα επιχειρήματα της Τουρκίας σε ό,τι αφορά την αποστρατιωτικοποίηση, τόνισε ότι «πρόκειται για μία απολύτως αυθαίρετη ερμηνεία, η οποία δεν έχει κανένα έρεισμα, διότι η δομή δυνάμεων της κάθε χώρας, συνιστά δικαίωμα κυρίαρχο, το οποίο δεν μπορεί να απομειωθεί».

«Επιπλέον, ανεξαρτήτως της ερμηνείας της εσφαλμένης την οποία αποδίδει η Τουρκία στο ζήτημα των νησιών, είναι προφανές ότι, σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Διεθνούς Δικαστηρίου, από τη στιγμή που υπάρχει άμεσος κίνδυνος -και λογίζεται ως άμεσος κίνδυνος και η γεωγραφική εγγύτητα με στράτευμα μεγάλης κλίμακας- είναι αυτονόητο κυρίαρχο δικαίωμα της κάθε χώρας να έχει δομή αμυντικών δυνάμεων. Αυτή την αμυντική θωράκιση δεν πρόκειται να την απεμπολήσουμε ποτέ», ξεκαθάρισε.

Αναφορικά με τη Συνθήκη της Λωζάνης ανέφερε ότι σαφώς δίνει στην κυριαρχία της Τουρκίας μόνο ό,τι βρίσκεται μέσα σε έναν πολύ συγκεκριμένο χώρο, στα τρία μίλια, τα οποία βρίσκονται από τις ακτές. Σημείωσε δε ότι τα επιχειρήματα της Τουρκίας «όχι απλώς είναι έωλο, είναι παντελώς εκτός νομικής πραγματικότητας. Δεν μπορεί να υπάρξει απαρίθμηση των νησιών, των νησίδων, των βραχονησίδων, των βράχων. Διότι κάθε συνθήκη έρχεται και ορίζει περιοριστικά τι παίρνει μία χώρα».

«Εδώ η Τουρκία έχει λάβει ό,τι βρίσκεται εντός τριών μιλίων, τώρα δεν θέλω να μπω σε μεγαλύτερη τεχνική ανάλυση. Οτιδήποτε κείται εκτός αυτού του πεδίου ανήκει κατά απόλυτο, αμάχητο τεκμήριο στην Ελλάδα. Άρα δεν χρειάζεται κανένας ονομαστικός κατάλογος».

«Σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και την πάγια νομολογία του Διεθνούς Δικαστηρίου, διεθνείς συνθήκες οι οποίες ορίζουν σύνορα δεν αλλάζουν ποτέ. Δεν τροποποιούνται, δεν καταγγέλλονται, δεν αναθεωρούνται», σημείωσε, προσέθεσε όμως ότι «Κάποια στιγμή θα πρέπει να βρούμε μία άκρη με την Τουρκία σε ό,τι αφορά το βασικό μας πρόβλημα, το οποίο είναι η οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και υφαλοκρηπίδας, είναι το μόνο ζήτημα το οποίο μπορεί να αχθεί ενώπιον διεθνούς δικαιοδοσίας».

Ο υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι η Τουρκία έχει διατυπωμένες απόψεις, οι οποίες αφορούν το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ήδη από δεκαετίες. «Δεν είναι καινοφανείς οι θεωρίες τις οποίες αναπτύσσει: το ανυπόστατο δόγμα της ”γαλάζιας πατρίδας”, η αποστρατιωτικοποίηση, οι γκρίζες ζώνες. Όλα αυτά είναι θέματα, τα οποία έχει εγείρει στο παρελθόν. Προφανώς δεν έχουν κανένα έρεισμα στο Διεθνές Δίκαιο, όμως είναι διατυπωμένες από δεκαετίες θεωρίες».

«Εκείνο το οποίο εξέλιπε όλο αυτό το μακρό διάστημα, ήταν μια πάρα πολύ ισχυρή θέση της Ελλάδας», σημείωσε και προσέθεσε πως αυτό διαμορφώνεται με το «να θέτεις στο τραπέζι τα επιχειρήματα, τα οποία εξουδετερώνουν όλα αυτά τα ανυπόστατα αφηγήματα».

Σημείωσε πως την τελευταία τριετία έγιναν πολλά βήματα: Θαλάσσιο χωροταξικό, το οποίο επεκτείνει στην πραγματικότητα τα απώτατα δυνητικά όρια της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ και φτάνουν εκεί που πρέπει με βάση το Διεθνές Δίκαιο, τα πάρκα τα θαλάσσιά μας.

«Έχουμε τη Chevron και την Exxon που για πρώτη φορά στο πεδίο κάνουν έρευνα και εξόρυξη εκεί που πράγματι είναι ελληνική υφαλοκρηπίδα στο Λιβυκό πέλαγος και όχι εκεί που θεωρούν ορισμένοι. Για πρώτη φορά έχουμε δομή δυνάμεων, η οποία ενισχύει τα νησιά μας με τρόπο αποτελεσματικό, έτσι ώστε η ανθεκτικότητά τους να μην αμφισβητείται, παρά την γκρίνια την οποία μπορεί να ακούμε. Όλα αυτά τέθηκαν τα τελευταία χρόνια».

Ακόμη, «ο τρόπος με τον οποίο ενισχύεσαι είναι να αποκτάς λόγο στη διεθνή αρένα», επισήμανε και σημείωσε πως η Ελλάδα «ενισχύει τη θέση της στους διεθνείς οργανισμούς. Τον άλλο μήνα, η Ελλάδα θα προεδρεύει του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Μια τιμή η οποία είναι σπάνια και η οποία μας δίνει τη δυνατότητα να καθορίσουμε εν πολλοίς και θέματα της δικής μας ατζέντας που αφορούν τη διεθνή αρχιτεκτονική ασφαλείας. Και βεβαίως θα έχουμε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον επόμενο Ιούλιο και για έξι μήνες, ουσιαστικά φέρνοντας στο προσκήνιο τα ζητήματα που αφορούν την ανθεκτικότητα».

Η υποστήριξη της Ουκρανίας από την Ελλάδα ήταν μια πράξη εθνικής ευθύνης

Ερωτηθείς σχετικά, ο κ. Γεραπετρίτης επισήμανε ότι η υποστήριξη της Ουκρανίας από την Ελλάδα ήταν μια πράξη εθνικής ευθύνης. «Όσοι σήμερα έρχονται και λένε ότι κακώς υποστηρίζουμε την Ουκρανία, έχουν μια πολύ ρηχή ανάγνωση της διεθνούς πραγματικότητας και κυρίως δεν αντιλαμβάνονται τι σημαίνει εθνική ευθύνη», σημείωσε και προσέθεσε:

«Η Ελλάδα έχει κάθε λόγο να υποστηρίξει με σθένος όλες εκείνες τις ενέργειες, οι οποίες στρέφονται κατά του επεκτατισμού και του αναθεωρητισμού. Εάν μια χώρα είναι επιτιθέμενη και επιδιώκει αναθεώρηση συνόρων και κανόνων, πρέπει να βρίσκει την Ελλάδα απέναντί της. Διότι στο μέλλον, εάν έχουμε κάποιον, ο οποίος επιβουλεύεται την κυριαρχία της Ελλάδας με σκοπό να αλλάξει σύνορα, να αναθεωρήσει κανόνες, να βρεθούμε σε ένα διαφορετικό status quo, η Ελλάδα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να επικαλεστεί την ιστορική της ευθύνη, η οποία προέκυψε από την υποστήριξη στην Ουκρανία και την υποστήριξη σε κάθε αμυνόμενο».

«Εμείς είμαστε η υπεύθυνη δύναμη, η οποία όπως και να γίνει θα στεκόμαστε πάντοτε με τον υπεύθυνο πατριωτισμό απέναντι στον οποιονδήποτε. Η Ελλάδα είναι πιο δυνατή από ποτέ και θα συνεχίσει να μεγαλώνει», κατέληξε.