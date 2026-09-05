Από το Τόκιο στη Θεσσαλονίκη: “Μαγνητίζει” τα βλέμματα το περίπτερο της Ιαπωνίας στην 90ή ΔΕΘ – Δείτε εικόνες

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της φετινής 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης βρίσκεται η Ιαπωνία, η οποία συμμετέχει ως Τιμώμενη Χώρα, παρουσιάζοντας ένα εντυπωσιακό περίπτερο που παντρεύει την τεχνολογική υπεροχή με την πλούσια πολιτιστική της κληρονομιά.

Με κεντρικό θεματικό άξονα την καινοτομία, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τις τεχνολογίες του μέλλοντος, η ιαπωνική παρουσία προσφέρει στους επισκέπτες μια μοναδική βιωματική εμπειρία.

Τι ξεχωρίζει στο περίπτερο της Ιαπωνίας

Στο επίκεντρο του περιπτέρου της Ιαπωνίας δεσπόζουν οι τεχνολογίες αιχμής, με έμφαση στη ρομποτική και την τεχνητή νοημοσύνη, όπου οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσουν με ανθρωποειδή ρομπότ τελευταίας γενιάς, σχεδιασμένα για εφαρμογές στη βιομηχανία, την υγεία αλλά και την καθημερινή εξυπηρέτηση.

Παράλληλα, το περίπτερο αναδεικνύει την ηγετική θέση της χώρας στην πράσινη μετάβαση, παρουσιάζοντας πρωτοποριακά συστήματα παραγωγής ενέργειας από υδρογόνο, καινοτόμες λύσεις κυκλικής οικονομίας και τεχνολογίες μηδενικών ρύπων.

Την εμπειρία συμπληρώνει ένας ειδικά διαμορφωμένος διαδραστικός χώρος πολιτισμού, όπου η παραδοσιακή ιαπωνική κουλτούρα —από την αυθεντική γαστρονομία και την τελετή του τσαγιού— συνυπάρχει αρμονικά με τη σύγχρονη ποπ κουλτούρα των anime, των manga και του high-tech gaming.

Η δυναμική παρουσία των κορυφαίων ιαπωνικών επιχειρηματικών κολοσσών επιβεβαιώνει τη βούληση για περαιτέρω ενίσχυση των οικονομικών και εμπορικών δεσμών μεταξύ Ελλάδας και Ιαπωνίας, ανοίγοντας νέους δρόμους συνεργασίας σε τομείς όπως οι υποδομές, η ενέργεια και υψηλή τεχνολογία.

Το περίπτερο της Ιαπωνίας αναμένεται να αποτελέσει τον δημοφιλέστερο πόλο έλξης της φετινής διοργάνωσης, προσφέροντας στους επισκέπτες μια σπάνια ματιά στο πώς η τεχνολογία του αύριο μπορεί να συνυπάρξει αρμονικά με τις αξίες του χθες.

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