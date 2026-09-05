Τεράστια έκπληξη και pole position για Gasly με Alpine στο Grand Prix της Formula 1 στη Μόντσα

Όλοι πόνταραν κυρίως στον Τζορτζ Ράσελ της Mercedes, για την pole position στο Grand Prix της Formula 1 στη Μόντσα, άντε και σε Σαρλ Λεκλέρ και Λιούις Χάμιλτον, με τις δύο Ferrari, όμως τίναξε τη μπάνκα ο Πιέρ Γκασλί με την Alpine.

Ο Γάλλος, πήρε τη μπουκιά από το στόμα του Ράσελ, αφήνοντάς τον δεύτερο, με μόλις 6 εκατοστά του δευτερολέπτου.

Το ζήτημα είναι αν ο Γκασλί μπορέσει να κρατήσει αυτή τη θέση με την εκκίνηση, και το κυριότερο αν θα μπορέσει να κερδίσει, και να επαναλάβει τον θρίαμβό του, όταν για πρώτη φορά στην καριέρα του είχε κερδίσει το 2020 πάλι στη Μόντσα, τότε με την Alpha Tauri.

Τον τρίτο χρόνο έκανε ο Όσκαρ Πιάστρι με τη McLaren, όμως θα εξεταστεί από τους αγωνοδίκες η κίνηση του στο Q2 των δοκιμαστικών και ενδέχεται να τιμωρηθεί με δευτερόλεπτα ποινής, που θα σημάνει θέσεις στο γκριντ.

Τέταρτο χρόνο από τον Σαρλ Λεκλέρ και πέμπτο ο Λιούις Χάμιλτον, με τους δύο οδηγούς της Ferrari να στέκονται τυχεροί, καθώς προκρίθηκαν στο Q3, για τη μάχη της pole position, οριακά από το Q2, με 8 χιλιοστά και 1 χιλιoστό του δευτερολέπτου από τον 11ο!

Ο Μαξ Φερστάπεν τα έδωσε όλα με τη Red Bull -Ford, όμως ήταν κατά σχεδόν 3 δέκατα του δευτερολέπτου πιο αργός από τον Γκασλί, ενώ 7ο χρόνο έκανε ο Κίμι Αντονέλι με τη Mercedes, ο οποίος θα ξεκινήσει από τις πίσω θέσεις λόγω αλλαγή κινητήρα.

Έτσι, ο Φράνκο Κολαπίντο που είχε 8ο χρόνο με την Alpine θα ανέβει στο γκριντ μια θέση και αν τιμωρηθεί ο Πιάστρι ίσως και άλλη. Τη δεκάδα έκλεισαν οι Λάντο Νόρις με McLaren, που είχε κερδίσει τα δύο προηγούμενα Grand Prix, και Άρβιντ Λίντμπλαντ με Racing Bulls – Ford.

Τελευταίους χρόνους τα μονοθέσια της Aston Martin και προτελευταίους, τα μονοθέσια της Cadillac.

Ωστόσο, στις 3 τελευταίες θέσεις της εκκίνησης, λόγω ποινών, θα βρεθούν οι Αντονέλι, Λόουσον με Red Bull – Ford και Αλμπον με Williams.