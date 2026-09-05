Εξαγγελία Μητσοτάκη για τον ΠΑΟΚ: “Το καλοκαίρι του 2027 η έναρξη των εργασιών για τη Νέα Τούμπα”

Την έμπρακτη στήριξη της κυβέρνησης στο μεγάλο έργο της κατασκευής του νέου γηπέδου του ΠΑΟΚ ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Πολιτεία θα συμβάλει καθοριστικά ώστε να δρομολογηθεί η έναρξη των εργασιών για τη «Νέα Τούμπα», θέτοντας ως χρονικό ορίζοντα το καλοκαίρι του 2027, ενώ δεσμεύτηκε πως το νέο γήπεδο θα κατασκευαστεί με τις προδιαγραφές που επιβάλλει η διαδρομή και το μέγεθος του συλλόγου.

Συγκεκριμένα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε: «Η κυβέρνηση θα ενισχύσει την έναρξη των εργασιών για τη νέα Τούμπα. Η έναρξη των εργασιών θα γίνει το καλοκαίρι του 2027. Όλα θα γίνουν όπως αρμόζει στην ιστορία του ΠΑΟΚ.»