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Ασύλληπτος ο Εμμανουήλ Καραλής: Έκανε ρεκόρ μίτινγκ με άλμα στα 6.12μ και κατέκτησε το πρώτο διαμάντι της καριέρας του

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THESTIVAL TEAM

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Ο Εμμανουήλ Καραλής με άλμα στα 6.12μ έκανε ρεκόρ μίτινγκ κατέκτησε την πρώτη θέση στον τελικό του Diamond League και κέρδισε το πρώτο διαμάντι της καριέρας του, εκμεταλλευόμενος την απουσία του Μόντο Ντουπλάντις από τον αγώνα. Δείτε εδώ το live του αγώνα.

Ο Μόντο Ντουπλάντις αποσύρθηκε από τον τελικό του Diamond League λίγα λεπτά πριν ξεκινήσει, καθώς ένιωσε ενοχλήσεις στην προθέρμανση και αυτό το γεγονός έδωσε την ευκαιρία στον Εμμανουήλ Καραλή να γράψει ιστορία στις Βρυξέλλες κατακτώντας το διαμάντι με άλμα στα 6.12μ.

Εμμανουήλ Καραλής

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