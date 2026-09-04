Γερμανία: Χάκερ δημοσίευσαν δεδομένα που έκλεψαν από τη δημοτική αρχή του Βερολίνου

Χάκερ δημοσίευσαν στο darknet περισσότερα από ένα εκατομμύριο αρχεία δεδομένων που υπέκλεψαν από τη δημοτική αρχή του Βερολίνου, απαιτώντας λύτρα που έπρεπε να καταβληθούν μέχρι σήμερα, μετέδωσε ο περιφερειακός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός RBB.

Σύμφωνα με το συγκεκριμένο μέσο ενημέρωσης του Βερολίνου, περίπου 1,4 εκατομμύριο δεδομένα έγιναν διαθέσιμα για λήψη, σε πολλές παρτίδες, μετά τη λήξη της προθεσμίας για την καταβολή των απαιτούμενων λύτρων.

«Καλή διασκέδαση, κυνηγοί δεδομένων», έγραφαν, σύμφωνα με τον RBB, την ώρα που πολλά προσωπικά έγγραφα, όπως πιστοποιητικά εργασίας, προσφορές ή αξιολογήσεις εργαζομένων, ήταν πλέον ορατά.

Στα τέλη Αυγούστου, ο συντηρητικός δήμαρχος του Βερολίνου Κάι Βέγκνερ ανακοίνωσε πως η πόλη του είχε βρεθεί στο στόχαστρο ενός εκβιασμού έπειτα από μια κυβερνοεπίθεση και είχε διαβεβαιώσει πως δεν θα «υπέκυπτε» σε αυτόν.

Εξαιτίας αυτής της κυβερνοεπίθεσης που έλαβε χώρα στις 14 Αυγούστου, δημοτικές διοικήσεις, ιδίως εκείνες που ασχολούνται με τη στέγαση και το περιβάλλον, αποκόπηκαν από το δίκτυο για μια εβδομάδα: όλες οι αιτήσεις και οι πληρωμές για επιδόματα στέγασης ήταν αδύνατες για αρκετές ημέρες.

Σύμφωνα με την εβδομαδιαία εφημερίδα der Spiegel, οι εκβιαστές απαιτούσαν το ισοδύναμο περίπου 2 εκατομμυρίων ευρώ.

Όπως μεταδίδουν διάφορα ΜΜΕ, επρόκειτο για την ομάδα χάκερ Rhysida.

Αυτή η ομάδα είχε αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση εναντίον της Βρετανικής Βιβλιοθήκης του Λονδίνου το φθινόπωρο του 2023 και είχε απαιτήσει λύτρα 20 bitcoin (πάνω από 760.000 ευρώ εκείνη την εποχή).

Η βιβλιοθήκη αρνήθηκε να πληρώσει τα λύτρα και η Rhysida δημοσίευσε περίπου 500.000 αρχεία που περιείχαν τα προσωπικά δεδομένα επισκεπτών, συνδρομητών και προσωπικού στο dark web.

Η παραβίαση δεδομένων από τη δημοτική αρχή του Βερολίνου συνέβη έναν μήνα πριν από τις δημοτικές εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου, οι οποίες δεν έχουν επηρεαστεί από την επίθεση.