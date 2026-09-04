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Κατερίνα Καινούργιου – Η άγνωστη επιθυμία που αποκάλυψε στις οικογενειακές διακοπές στο Παρίσι

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THESTIVAL TEAM

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Στο αγαπημένο της Παρίσι βρίσκεται αυτές τις ημέρες η Κατερίνα Καινούργιου, έχοντας στο πλευρό της τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, και τη μόλις πέντε μηνών κόρη τους, Ξένια. Η παρουσιάστρια του Alpha επέστρεψε για ακόμη μία φορά στην Πόλη του Φωτός, έναν προορισμό που έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά της, αυτή τη φορά όμως με την οικογένειά της.

Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026, η Κατερίνα Καινούργιου μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους νέες εικόνες από την οικογενειακή τους απόδραση. Ανάμεσα στις βόλτες τους στο Marais, έκανε μια στάση σε ανθοπωλείο της περιοχής και αποκάλυψε ένα όνειρο που είχε από παλιά: να αποκτήσει κάποια στιγμή το δικό της ανθοπωλείο.

«Κάποτε ονειρευόμουν να έχω το δικό μου ανθοπωλείο… Ίσως γι’ αυτό έχω αδυναμία στα ανθοπωλεία του Marais… Τα πιο όμορφα που έχω δει…», έγραψε χαρακτηριστικά.

Κατερίνα Καινούργιου

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