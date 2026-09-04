Ερώτηση της ΕΟ του ΚΚΕ “για τις επιζήμιες για τον λαό συνέπειες της απολιγνιτοποίησης στη Δυτική Μακεδονία”

«Tις συνέπειες που υφίστανται οι εργαζόμενοι και ο λαός της Δυτικής Μακεδονίας από το σχέδιο ΕΕ-κυβέρνησης για την απολιγνιτοποίηση, από το οποίο κερδίζουν οι μονοπωλιακοί όμιλοι», αναδεικνύει η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ με ερώτηση που κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο ευρωβουλευτής του κόμματος, Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος.

«Τις προηγούμενες μέρες ο Έλληνας πρωθυπουργός επισκέφθηκε επιχειρήσεις στη Δυτική Μακεδονία, όπως επενδύσεις θερμοκηπίων και τηλεθέρμανσης στα πρώην λιγνιτικά εδάφη της περιοχής. Οι συγκεκριμένες επενδύσεις πραγματοποιούνται μετά το κλείσιμο των λιγνιτικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής, με βάση τον βαθιά επιζήμιο σχεδιασμό της ΕΕ για την απολιγνιτοποίηση, στα πλαίσια της λεγόμενης “πράσινης μετάβασης”, καταστρέφοντας σύγχρονες μονάδες παραγωγής. Τη συγκεκριμένη επιλογή μάλιστα ο ίδιος ο Έλληνας πρωθυπουργός ομολόγησε ότι την “υπέδειξε η αγορά”, δείχνοντας ότι ο εκάστοτε ενεργειακός σχεδιασμός έχει ως κριτήριο την κερδοφορία των μονοπωλιακών ομίλων.

Στο πλαίσιο του ίδιου αντιλαϊκού σχεδιασμού της όξυνσης του ανταγωνισμού και του ιμπεριαλιστικού πολέμου που μαίνεται, η κυβέρνηση μεταφέρει σύγχρονο εξοπλισμό εκτός Ελλάδας, στην Ουκρανία, στο όνομα της πολύμορφης ενίσχυσης του καθεστώτος Ζελένσκι, πέραν των εξοπλισμών που του δίνονται αφειδώς ως αντάλλαγμα για επιχειρηματικές μπίζνες των ελληνικών επιχειρηματικών ομίλων» αναφέρει η ΕΟ του ΚΚΕ και προσθέτει:

«Προκλητικά η κυβέρνηση της ΝΔ, υλοποιώντας το σχεδιασμό και την πολιτική της ΕΕ, υπόσχεται την αναπλήρωση ενός ελάχιστου μέρους των άμεσων κι έμμεσων θέσεων εργασίας που χάθηκαν με το κλείσιμο των λιγνιτικών μονάδων και των ορυχείων, ενώ εκατοντάδες εργολαβικοί εργαζόμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με την ανεργία και ολόκληρες περιοχές βιώνουν τις συνέπειες της ανεργίας, της μετανάστευσης, του μαρασμού και της ενεργειακής φτώχειας.

Εμβληματικό στιγμιότυπο του εγκλήματος της απολιγνιτοποίησης συνιστά η ανατίναξη των λιγνιτικών γερανών εκσκαφέων, ενώ έπεται και συνέχεια στην αποψίλωση κρίσιμων ενεργειακών υποδομών, με μοναδικό στόχο να μην υπάρχει επιστροφή στην εγχώρια παραγωγή φθηνής ενέργειας από λιγνίτη αλλά και να προχωρήσουν τα νέα επενδυτικά σχέδια της ΔΕΗ Α.Ε.

Ξηλώθηκε έτσι με τη συνένοχη σύμπραξη και συνενοχή όλων των αστικών κομμάτων (βλ. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ/Τσίπρας που στηρίζουν αναφανδόν την “πράσινη” στρατηγική της ΕΕ) ένα ολόκληρο παραγωγικό και ενεργειακό σύμπλεγμα οδηγώντας σε τεράστιες συνέπειες για τη δουλειά και το εισόδημα των εργαζομένων, καθώς οι νέες επενδύσεις μεταξύ άλλων έχουν ως προϋπόθεση το τσάκισμα μισθών και συλλογικών συμβάσεων εργασίας, το ξεχείλωμα του εργάσιμου χρόνου, την παράδοση της γης στο μεγάλο κεφάλαιο, την ακύρωση των τεράστιων παραγωγικών δυνατότητων.

Οι δε νέες επενδύσεις, που οι όμιλοί τους απολαμβάνουν γη και ύδωρ και παχυλές επιδοτήσεις του ΤΑΑ, έχουν θέσει σε αμφισβήτηση ένα σύστημα το οποίο για δεκαετίες εξασφάλιζε θέρμανση στις πόλεις της περιοχής, δημιουργώντας νέα βάρη και ανασφάλεια για τα λαϊκά νοικοκυριά».

Βάσει αυτών ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ υπέβαλε τα εξής ερωτήματα:

«Πώς τοποθετείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

–Στο γεγονός ότι η ΕΕ χρηματοδότησε με τα προγράμματα της κατ’ όνομα “δίκαιης μετάβασης” και τις παχυλές χρηματοδοτήσεις του ΤΑΑ ένα σχεδιασμό που έχει οδηγήσει στις διαπιστωμένα καταστροφικές για το λαό συνέπειες της απολιγνιτοποίησης, που εντείνουν την ενεργειακή φτώχεια και την ανεργία, καθώς οι νέες θέσεις εργασίας απείρως απέχουν από εκείνες που χάθηκαν, ενώ η ενεργειακή ακρίβεια διαρκώς εκτινάσσεται με μόνους κερδισμένους τους μονοπωλιακούς ομίλους;

–Στο δίκαιο λαϊκό αίτημα, που στηρίζουν εργατικά σωματεία και λαϊκοί φορείς στην περιοχή, έτσι ώστε όχι μόνο να μη κλείσουν λιγνιτικοί σταθμοί και ορυχεία αλλά να αποκατασταθούν οι καταστροφές και οι αρνητικές συνέπειες που υπέστησαν και να επαναλειτουργήσουν με περιβαλλοντική αναβάθμιση, με κατάργηση του επιζήμιου εμπορίου ρύπων και του χρηματιστηρίου ενέργειας, όλου του δυσβάσταχτου για το λαό πλαισίου της «πράσινης» στρατηγικής της ΕΕ που καταδικάζει το λαό σε μεγάλα αδιέξοδα και ενεργειακή φτώχεια;»