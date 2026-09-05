Ανατριχιαστικός τραυματισμός του Ελ Κααμπί στο Βόλος-Ολυμπιακός – Απαρηγόρητοι οι παίκτες – Εικόνες

«Πάγωσε» το Πανθεσσαλικό Στάδιο δευτερόλεπτα πριν από την ανάπαυλα του Βόλος – Ολυμπιακός, όταν ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί συγκρούστηκε με τον Μάριο Σιαμπάνη και οι κραυγές του Μαροκινού επιθετικού έφθαναν να εξηγήσουν τη ζημιά στο πόδι του.

Συμπαίκτες και αντίπαλοι σοκαρισμένοι κοιτούσαν τον σέντερ φορ των «ερυθρόλευκων» που δεν μπορούσε να σηκωθεί από το χορτάρι, παρά μόνο με το φορείο και έπειτα μπήκε στο ασθενοφόρο. Απαρηγόρητος και ο Σιαμπάνης που γονάτισε μην πιστεύοντας τι συνέβη και τι τραυματισμό (μάλλον κνήμη-περόνη) αποκόμισε ο συνάδελφός του…

Δείτε εικόνες:

Intime

Intime