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Σοβαρό τροχαίο στην ΕΟ Αθηνών-Λαμίας μετά από καραμπόλα 4 οχημάτων – Τέσσερις τραυματίες ο ένας σοβαρά

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Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, στο 119ο με 120ό χιλιόμετρο, πριν το Κάστρο και στο ρεύμα προς Αθήνα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του Lamianow.gr, στο τροχαίο εμπλέκονται τέσσερα ΙΧ οχήματα, ενώ ένα από αυτά φέρεται να ρυμουλκούσε τρέιλερ με αποτέλεσμα να σημειωθεί καραμπόλα. Οι ίδιες πρώτες πληροφορίες μιλούν για τραυματισμούς 4 ατόμων από την σύγκρουση ενώ ένας άνδρας φέρεται να είναι σοβαρά σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία. Άπαντες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Στο σημείο προκλήθηκε σοβαρό πρόβλημα στην κυκλοφορία. Λόγω του τροχαίου η τροχαία προχώρησε σε εκτροπή της κυκλοφορίας από τον κόμβο Μαρτίνου για τα οχήματα που κινούνται προς Αθήνα μέχρι να απομακρυνθούν τα οχήματα από τον δρόμο.

Στο σημείο βρέθηκε από την πρώτη στιγμή Τροχαίας και Πυροσβεστική.

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