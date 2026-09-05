Αυτά είναι τα 12 σημαντικότερα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Το χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση τους

Από τις 25 Σεπτεμβρίου αρχίζει να ξεδιπλώνεται στην πράξη το πακέτο της ΔΕΘ, με πληρωμές, αυξήσεις μισθών και συντάξεων και μειώσεις φόρων να ακολουθούν σε διαδοχικά κύματα έως το τέλος του 2027. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε από το βήμα της ΔΕΘ συγκεκριμένες ημερομηνίες για την εφαρμογή των μέτρων, παρουσιάζοντας αυτό που ο ίδιος χαρακτήρισε «ημερολόγιο κοινωνικής ανταπόδοσης».

«Πρόκειται για χρονικές δεσμεύσεις στην κρίση των πολιτών. Και ένα τέτοιο σχέδιο ξεκινά αμέσως», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Η αρχή γίνεται στις 25 Σεπτεμβρίου, με την αναδρομική καταβολή διπλού ενοικίου σε γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην περιφέρεια για το φορολογικό έτος 2024.

Την 1η Νοεμβρίου ακολουθεί η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα των αγροτών απευθείας στην αντλία.

Ο πρώτος μεγάλος σταθμός είναι η 30ή Νοεμβρίου 2026. Τότε καταβάλλεται η επιστροφή ενοικίου για το φορολογικό έτος 2025 και το διπλό ενοίκιο για γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς. Την ίδια ημέρα μπαίνει στους λογαριασμούς και η νέα μόνιμη ενίσχυση των 400 ευρώ για όλους τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών, τα ΑμεΑ και τους ανασφάλιστους υπερήλικες.

Στα τέλη Δεκεμβρίου καταβάλλονται οι αυξημένες συντάξεις Ιανουαρίου, με βάση την πορεία του πληθωρισμού και του ΑΕΠ, χωρίς πλέον συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς.

Η δεύτερη μεγάλη δέσμη ενεργοποιείται με την αλλαγή του χρόνου. Από την 1η Ιανουαρίου 2027 μηδενίζεται ο φόρος για τους τρίτεκνους με εισόδημα έως 20.000 ευρώ, ξεκινά η τιμαριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων και οι χρεώσεις ΥΚΩ στους οικιακούς λογαριασμούς ρεύματος πέφτουν στο μισό, από 6,9 σε 3,45 ευρώ/MWh.

Μέσα στον Ιανουάριο παίρνουν σειρά δύο από τις κεντρικές εξαγγελίες για τη νέα γενιά: ανοίγει ο «Κουμπαράς για τη Νέα Γενιά», ο ειδικός επενδυτικός λογαριασμός για παιδιά έως δύο ετών, και ξεκινά το «Σπίτι μου 3».

Την άνοιξη έρχεται το επόμενο κύμα. Με τη βεβαίωση του ΕΝΦΙΑ τον Μάρτιο ενεργοποιείται η κατάργησή του στους οικισμούς έως 2.000 κατοίκους – και έως 2.200 στη Δυτική Μακεδονία. Από την 1η Απριλίου αυξάνεται ο κατώτατος μισθός πάνω από τα 950 ευρώ, με αντίστοιχη οριζόντια αύξηση στους δημοσίους υπαλλήλους, ενώ συμπαρασύρονται τριετίες και επιδόματα. Την ίδια ημέρα μειώνονται κατά ακόμη 0,5 μονάδα οι ασφαλιστικές εισφορές για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.

Από τα μέσα Μαρτίου έως τα μέσα Ιουλίου, μέσω των φορολογικών δηλώσεων, περνά στην τσέπη των φορολογουμένων ένα πακέτο μειώσεων φόρων 884 εκατ. ευρώ. Σε αυτό περιλαμβάνονται οι ελαφρύνσεις για ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες, η μείωση των τεκμηρίων, η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος στην περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη και ο μηδενικός φόρος έως τα 20.000 ευρώ για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.

Το ημερολόγιο συνεχίζεται τον Νοέμβριο του 2027 με τη νέα καταβολή της επιστροφής ενοικίου και των 400 ευρώ, για να φτάσει στον Δεκέμβριο του 2027, όταν οι δημόσιοι υπάλληλοι θα λάβουν για πρώτη φορά το μόνιμο επίδομα Χριστουγέννων των 500 ευρώ μικτά, το οποίο θα προσμετράται και στη σύνταξή τους.

Τα 12 μέτρα

Τα 12 βασικά μέτρα του πακέτου της ΔΕΘ, υπό τον τίτλο «Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας», παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, δίνοντας το περίγραμμα του «μερίσματος ανάπτυξης» που απευθύνεται σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, συνταξιούχους, αγρότες, τρίτεκνους, εργαζόμενους, δημοσίους υπαλλήλους, νέες οικογένειες και ευάλωτες ομάδες.

1) Στο πρώτο πεδίο των ανακοινώσεων βρίσκεται η φορολογία. Το τέλος επιτηδεύματος για τις επιχειρήσεις καταργείται σταδιακά, με την αρχή να γίνεται το 2027 από την περιφέρεια και την εφαρμογή στην Αττική να ακολουθεί το 2029.

2) Αλλαγές έρχονται και στα τεκμήρια των ελεύθερων επαγγελματιών. Για τους συνεπείς επαγγελματίες προβλέπεται απαλλαγή από προσαυξήσεις που συνδέονται με τον κύκλο εργασιών και τη μισθοδοσία, ώστε το νέο πλαίσιο να ξεχωρίζει όσους τηρούν τις υποχρεώσεις τους.

3) Για τα νομικά πρόσωπα ανακοινώθηκε σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου κατά 5% κάθε χρόνο, με στόχο να φτάσει στο 50% από το φορολογικό έτος 2028.

4) Στο σκέλος των εισοδηματικών ενισχύσεων, οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών θα λαμβάνουν αυξημένη ετήσια ενίσχυση, η οποία διαμορφώνεται στα 400 ευρώ.

5) Για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες προβλέπεται μηδενισμός του φόρου εισοδήματος έως τις 20.000 ευρώ,

6)ενώ αντίστοιχη απαλλαγή, έως το ίδιο εισοδηματικό όριο, ανακοινώθηκε και για τους τρίτεκνους.

7) Στην αγορά εργασίας, ο κατώτατος μισθός μπαίνει σε τροχιά νέας αύξησης, με στόχο να φτάσει σταδιακά τα 1.000 ευρώ μέσα στους επόμενους 15 μήνες.

8) Για τους δημοσίους υπαλλήλους προβλέπεται επίδομα Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ μικτά, το οποίο θα καταβληθεί από τον Δεκέμβριο του 2027.

9) Στο στεγαστικό, ανακοινώθηκε νέο πρόγραμμα «Σπίτι Μου 3», συνολικού ύψους 2 δισ. ευρώ, με στόχο να διευρυνθεί η πρόσβαση στην κατοικία.

10) Ξεχωριστή θέση στο πακέτο έχει ο νέος επενδυτικός λογαριασμός για κάθε νεογέννητο. Το κράτος θα διπλασιάζει κάθε χρόνο το ποσό που καταθέτουν οι γονείς, ώστε στα 18 χρόνια του παιδιού να έχει σχηματιστεί ένας κουμπαράς που μπορεί να ξεπερνά τις 60.000 ευρώ.

11) Στην ενέργεια, προβλέπεται σταδιακή μείωση της χονδρικής τιμής του ρεύματος κατά 30% έως το 2029.

12) Το πακέτο συμπληρώνεται από την τιμαριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων, ώστε οι παροχές να προσαρμόζονται στις μεταβολές του κόστους ζωής.