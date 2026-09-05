ΠΑΣΟΚ για εξαγγελίες Μητσοτάκη: “Ζητά νέα τετραετία για όσα δεν έκανε, ημίμετρα και ακοστολόγητες υποσχέσεις”

Σε μετωπική επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη για τις εξαγγελίες του στη ΔΕΘ προχώρησε το ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό ότι επιχειρεί με «ημίμετρα» να ανακόψει την κοινωνική δυσαρέσκεια και ότι ζητά μία ακόμη τετραετία «για να κάνει όσα δεν έκανε». Ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς, αμφισβήτησε ευθέως το κυβερνητικό αφήγημα περί «Συμφωνίας Προόδου και Ευημερίας», υποστηρίζοντας ότι η ΝΔ βρίσκεται πλέον «σε εμφανή αποδρομή».

Το ΠΑΣΟΚ έβαλε στο στόχαστρο τόσο τα οικονομικά μέτρα που παρουσίασε το βράδυ του Σαββάτου ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ όσο και το πολιτικό δίλημμα που έθεσε για την επόμενη τετραετία. «Χωρίς όραμα για τη χώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία στενεύουν τον ορίζοντα της πατρίδας μας», ανέφερε ο Κώστας Τσουκαλάς, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό ότι «έχοντας χάσει κάθε ίχνος αξιοπιστίας, προσπαθεί με ημίμετρα να εξαπατήσει για να κρατηθεί στην εξουσία».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ στάθηκε ιδιαίτερα στην αναφορά του πρωθυπουργού ότι είναι «πιο αισιόδοξος», «πιο έτοιμος» και «πιο αποφασισμένος», αντιπαραβάλλοντας σε αυτήν την επταετή κυβερνητική θητεία της ΝΔ.

«Απόψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε “πιο αισιόδοξος”, “πιο έτοιμος” και “πιο αποφασισμένος” μετά από επταετή διακυβέρνηση με σκάνδαλα διαφθοράς, ακρίβεια που καλπάζει, κερδοσκοπία των καρτέλ και ευρωπαϊκή απόκλιση», σημείωσε.

«Θα αναμετρηθεί με το βαθύ κράτος… πάλι»

Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν η απάντηση του ΠΑΣΟΚ στις αναφορές του πρωθυπουργού περί σύγκρουσης με το «βαθύ κράτος».

«Ανακοίνωσε πως θα αναμετρηθεί με το βαθύ κράτος… πάλι, όταν επί των ημερών του το βαθύ κράτος έγινε πιο πελατειακό, πιο συγκεντρωτικό και πιο διεφθαρμένο», ανέφερε ο Κώστας Τσουκαλάς.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και για τις εξαγγελίες που αφορούν τους ελεύθερους επαγγελματίες, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι επιχειρεί τώρα να διορθώσει δικές της φορολογικές επιλογές.

«Ο πρωθυπουργός που έως χθες διατυμπάνιζε πως δεν αύξησε κανένα φόρο, τρέχει πανικόβλητος να ξηλώσει τους δικούς του νόμους υπερφορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών», υποστήριξε.

«Τον Ιούλιο έβλεπε 1 δισ., σήμερα βρήκε 2,2 δισ.»

Το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί παράλληλα να αναδείξει αντίφαση ανάμεσα στις προηγούμενες κυβερνητικές τοποθετήσεις για τα δημοσιονομικά περιθώρια και στο πακέτο των 2,2 δισ. ευρώ που παρουσιάστηκε στη Θεσσαλονίκη.

«Τον Ιούλιο έκανε κριτική στο ΠΑΣΟΚ για “λεφτόδεντρα”, λέγοντας πως ο δημοσιονομικός χώρος είναι ένα δισεκατομμύριο. Σήμερα βρήκε τελικά δημοσιονομικό χώρο 2,2 δισ. Ας ζητήσει μια συγγνώμη για τα ψέματά του», ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου.

Στο στόχαστρο μπήκαν και οι εξαγγελίες για δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους. Η Χαριλάου Τρικούπη υπενθύμισε ότι είχε προτείνει την επαναφορά της 13ης σύνταξης σε δύο δόσεις, αλλά και του 13ου μισθού, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι τότε επικαλούνταν τον κίνδυνο δημοσιονομικού εκτροχιασμού.

«Τι απέγιναν οι αγωνίες “δημοσιονομικής συνέπειας”;», διερωτήθηκε ο Κώστας Τσουκαλάς.

Και πρόσθεσε: «Τα 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους δεν είναι 13ος μισθός, τα 400 ευρώ δεν είναι 13η σύνταξη ούτε νέο ΕΚΑΣ και ένας ακόμη κύκλος στεγαστικών δανείων δεν είναι κοινωνική κατοικία».

Πυρά για funds και αγροτικό τομέα

Σκληρή ήταν η κριτική και για το στεγαστικό και τους δανειολήπτες, με το ΠΑΣΟΚ να καταλογίζει στον πρωθυπουργό ότι «δεν είχε τίποτα να πει για τους δανειολήπτες και το πάρτι κερδοσκοπίας των funds».

Ακόμη υψηλότερους τόνους χρησιμοποίησε ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος για τον πρωτογενή τομέα, παρομοιάζοντας τον πρωθυπουργό με τον Νέρωνα: «Ως Νέρωνας κοιτά αλαζονικά τα αποκαΐδια της πολιτικής του στον πρωτογενή τομέα».

Ο Κώστας Τσουκαλάς αναφέρθηκε στην κρίση που αντιμετωπίζει η κτηνοτροφία λόγω των ζωονόσων και εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση για το σκάνδαλο στον αγροτικό χώρο, υποστηρίζοντας ότι τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίζεται ως «αναμορφωτής» της αγροτικής πολιτικής.

«Η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει»

Το ΠΑΣΟΚ έκλεισε την απάντησή του ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τους πολιτικούς τόνους και χαρακτηρίζοντας την κυβέρνηση της ΝΔ «σε εμφανή αποδρομή».

«Θα μείνει στην ιστορία ως ο μοιραίος πρωθυπουργός, που ενώ μπορούσε να αλλάξει την Ελλάδα, σπατάλησε όλες τις δυνατότητες της χώρας και προσπάθησε να εθίσει την κοινωνία στις χαμηλές προσδοκίες», ανέφερε ο Κώστας Τσουκαλάς.

Κατηγόρησε ακόμη τον πρωθυπουργό ότι «λειτούργησε ως τροχονόμος συμφερόντων», για να καταλήξει: «Ζητά νέα τετραετία για να κάνει όσα δεν έκανε. Έχοντας χάσει κάθε ίχνος αξιοπιστίας, προσπαθεί με ημίμετρα να εξαπατήσει για να κρατηθεί στην εξουσία. Η αντίστροφη μέτρηση για την ήττα της Νέας Δημοκρατίας και την πολιτική αλλαγή έχει αρχίσει».

Τέλος, το ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι ο «Εθνικός Αποταμιευτικός Λογαριασμός για το Παιδί» είχε προταθεί από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος επί προεδρίας της Φώφης Γεννηματά ήδη από το 2018, ενώ υπενθύμισε και προηγούμενη τροπολογία του για αυτόματη ετήσια αναπροσαρμογή των αναπηρικών επιδομάτων με βάση τον τιμάριθμο.

«Άλλη μια απόδειξη ότι το ΠΑΣΟΚ έχει σχέδιο, όραμα και το ανθρώπινο δυναμικό να αλλάξει σελίδα η χώρα», καταλήγει η ανακοίνωση.