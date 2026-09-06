ΕΛΑΣ για συνέντευξη Μητσοτάκη στη ΔΕΘ: Γνωρίζει καλά πως έχει αντίπαλο, οι εκλογές δεν θα είναι όπως τις έχει ονειρευτεί

«Οι ειρωνικές επιθέσεις […] στους πολιτικούς του αντιπάλους και ιδίως στον Αλέξη Τσίπρα αποδεικνύουν την αλαζονεία, την ένδεια επιχειρημάτων, αλλά και τον εκνευρισμό του», αναφέρει σε σχόλιό της η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Θεώνη Κουφονικολάκου για την συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.

Όπως σημειώνει «στις απαντήσεις του, ήταν κάτι παραπάνω από φανερό ότι δεν μπορεί να χωνέψει το γεγονός ότι οι πολίτες αξιολογούν στην πλειοψηφία τους πως το ’19, παρά τα μνημόνια, είχαν περισσότερα στην τσέπη από σήμερα, οκτώ χρόνια μετά την έξοδο από την κρίση».

«Γνωρίζει πολύ καλά πως έχει αντίπαλο και η επόμενη εκλογική αναμέτρηση δε θα είναι καθόλου όπως την είχε ονειρευτεί», προσθέτει η εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Τσίπρας στο σχόλιό της.

Αναλυτικά ολόκληρη η ανακοίνωση: «Με έλλειμμα σοβαρότητας και πλεόνασμα αλαζονείας ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ

Ο κ. Μητσοτάκης απέδειξε σήμερα γιατί η κυβέρνηση του ήταν μια χαμένη ευκαιρία για τη χώρα και ο ίδιος δεν έχει κανένα ουσιαστικό επιχείρημα προς τον ελληνικό λαό, για να του εμπιστευτεί μια ακόμη τετραετία.

Κυβέρνησε 7 χρόνια στις ιδανικότερες δημοσιονομικές συνθήκες, χάρη στην έξοδο από τα μνημόνια και τη ρύθμιση του χρέους που κατάφερε ο Αλέξης Τσίπρας. Και αντί να πάει τη χώρα μπροστά, μας ξαναγύρισε πίσω.

Συρρίκνωσε πρωτοφανώς την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων και βύθισε τη χώρα στη διαφθορά.

Στις απαντήσεις του, ήταν κάτι παραπάνω από φανερό ότι δεν μπορεί να χωνέψει το γεγονός ότι οι πολίτες αξιολογούν στην πλειοψηφία τους πως το ’19, παρά τα μνημόνια, είχαν περισσότερα στην τσέπη από σήμερα, οκτώ χρόνια μετά την έξοδο από την κρίση.

Όπως και ότι δεν μπορεί να κατανοήσει, ίσως από την εμμονή του να πιστεύει ότι οι ανισότητες είναι φυσικό φαινόμενο, ότι η κοινωνική προστασία από τα χρέη των δανειοληπτών της κρίσης δεν αποτελούν πολιτική για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, όπως τόνισε.

Ενώ ξεπέρασε κάθε όριο λέγοντας ότι στη χρεοκοπία μας οδήγησε η λογική να βάζουμε τους «ανθρώπους πάνω από τους αριθμούς», επιχειρώντας, για άλλη μια φορά, να μας κάνει να ξεχάσουμε ότι ακριβώς το αντίθετο συνέβη. Στη χρεοκοπία μας οδήγησε το οικονομικό και παραγωγικό μοντέλο που ο ίδιος υποστηρίζει καθώς και το κόμμα που ηγείται.

Οι ειρωνικές επιθέσεις χωρίς ίχνος πολιτικών επιχειρημάτων στους πολιτικούς του αντιπάλους και ιδίως στον Αλέξη Τσίπρα αποδεικνύουν την αλαζονεία, την ένδεια επιχειρημάτων, αλλά και τον εκνευρισμό του. Γιατί πλέον γνωρίζει πολύ καλά πως έχει αντίπαλο και η επόμενη εκλογική αναμέτρηση δε θα είναι καθόλου όπως την είχε ονειρευτεί».