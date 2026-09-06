Εντυπωσιακό ντεμπούτο έκανε η 90ή ΔΕΘ – Επίκεντρο το περίπτερο της Τιμώμενης Χώρας Ιαπωνίας

Εντυπωσιακό ντεμπούτο έκανε η 90ή ΔΕΘ, που από την πρώτη της ημέρα, αλλά και σήμερα καταγράφει αυξημένη ροή επισκεπτών. Οι εικόνες των γεμάτων διαδρόμων στα περίπτερα, με επίκεντρο αυτό της Τιμώμενης Χώρας Ιαπωνίας, που έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον του κόσμου, είναι ενδεικτικές της δυναμικής έναρξης, η οποία, εκτός από βελτιωμένα ποσοτικά μεγέθη, σηματοδοτεί και μια ποιοτική αναβάθμιση και μια νέα εμπειρία.

Ο πολυθεματικός χαρακτήρας της διοργάνωσης, που καλύπτει ευρεία γκάμα ενδιαφερόντων, σε συνδυασμό με τον επετειακό της χαρακτήρα, καθώς συμπληρώνονται 100 χρόνια από την πρώτη ΔΕΘ, αλλά και με την ελκυστικότητα της Ιαπωνίας τροφοδοτούν την επισκεψιμότητα το πρώτο αυτό διήμερο. Παράλληλα η εύκολη πρόσβαση στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο μέσω του Μετρό αφήνει ήδη το αποτύπωμά της στην προσέλευση.

Αυξημένη είναι η συμμετοχή και στις παράλληλες εκδηλώσεις της 90ής ΔΕΘ, τόσο στις επιχειρηματικές όσο και στις πολιτιστικές, εκπαιδευτικές και άλλες.

Ασφυκτικά γεμάτο είναι το περίπτερο της Τιμώμενης Χώρας, όπου ο κόσμος έρχεται σε επαφή με την ιαπωνική κουλτούρα και σπεύδει να δοκιμάσει τις ασιατικές γαστρονομικές προτάσεις. Μετά την παράσταση Taiko (τύμπανα) που εντυπωσίασε, η συναυλία σαμισέν ενθουσίασε το κοινό. Παράλληλα, ιαπωνικές αυτοκινητοβιομηχανίες συστήνουν στους επισκέπτες τα νέα τους μοντέλα, ενώ η τεχνολογία διατρέχει όλο το περίπτερο.

Ένα από τα πλέον δημοφιλή περίπτερα, και μάλιστα στις νεότερες ηλικίες, είναι και το 17, που λειτουργεί φέτος ως ενιαίος κόμβος Εκπαίδευσης, Τεχνολογίας, Έρευνας και Καινοτομίας με κεντρικό πυλώνα την «Akademia», που συνδυάζεται αρμονικά με το θεματικό αφιέρωμα «Τεχνολογία, Έρευνα και Καινοτομία».

Μετά από ένα δυναμικό Σαββατοκύριακο η 90ή ΔΕΘ καλεί το κοινό να επισκεφθεί και να απολαύσει την εμπειρία της και τις καθημερινές, από τις 16:00 έως τις 22:00.

Το γραμματόσημο των 100 ετών της ΔΕΘ

Εν τω μεταξύ σήμερα τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, δια του προέδρου τους, κ. Κωνσταντίνου Μασσέλου, παρουσίασαν το συλλεκτικό γραμματόσημο που εξέδωσαν για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ σε ειδική εκδήλωση, τιμώντας με αυτόν τον τρόπο τη μακρά ιστορία του θεσμού. «Σε αυτό το γραμματόσημο βλέπω ένα μικρό κομμάτι χαρτί που θα διατηρηθεί στον χρόνο και θα θυμίζει στις επόμενες γενιές τη διαδρομή της ΔΕΘ. Βλέπω έναν πρεσβευτή μνήμης και ιστορίας, που θα ταξιδέψει και θα μεταφέρει τη ΔΕΘ παντού» σημείωσε ο πρόεδρος της ΔΕΘ-HELEXPO, κ. Χρήστος Τσεντεμεΐδης, για να προσθέσει πως η ΔΕΘ εδώ και 100 χρόνια ταξιδεύει την Ελλάδα στον κόσμο και παράλληλα ταξιδεύει τον κόσμο στη Θεσσαλονίκη. «Από την πρώτη διοργάνωση του 1926 μέχρι σήμερα η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης έχει υπάρξει καθρέφτης της εποχής της. Έχει φιλοξενήσει την οικονομική και επιχειρηματική δραστηριότητα, έχει αναδείξει την καινοτομία και την τεχνολογία, έχει αγκαλιάσει τον πολιτισμό και έχει εκφράσει τις μεγάλες αλλαγές που σημάδεψαν τη χώρα μας» τόνισε.

Ο πρόεδρος της ΔΕΘ-HELEXPO συμμετείχε επίσης σε εκδήλωση του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου με θέμα «Η Νέα Θεσσαλονίκη», παρουσιάζοντας το σχέδιο της ανάπλασης της έκτασης της εταιρείας και τα οφέλη της για την πόλη.

Απόψε εκκινεί και το συναυλιακό πρόγραμμα της 90ής ΔΕΘ, με την Άντζελα Δημητρίου και τον Λευτέρη Πανταζή να ανεβαίνουν στη σκηνή των MusicEventsLive μετά τις 21:30. Το κοινό μπορεί να παρακολουθεί τις συναυλίες δωρεάν, με το εισιτήριο της ΔΕΘ.