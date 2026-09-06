Σοκ στην Ιταλία: Ο Μποζίνοφ κατέρρευσε την ώρα του Γιούβε Στάμπια-Πίζα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Στο ματς της Γιούβε Στάμπια με την Πίζα για την 3η αγωνιστική της δεύτερης κατηγορίας της Ιταλίας, ο κεντρικός αμυντικός των φιλοξενούμενων, Ρόζεν Μποζίνοφ, κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο στο 40′.

Η κατάρρευση του Βούλγαρου ποδοσφαιριστή της Πίζα έφερε έναν πανικό, με τον αγώνα στην Β΄ Ιταλίας να διακόπτεται και τον Μποζίνοφ να αποχωρεί με φορείο για να μεταφερθεί άμεσα στο νοσοκομείο, με την παγωμάρα να έχει κατακλύσει της εξέδρες του γηπέδου της Γιούβε Στάμπια.

Ο 21χρονος διεθνής Βούλγαρος διακομίσθηκε στο νοσοκομείο και έχει τις αισθήσεις του. Η Πίζα με ανακοίνωσή της καθησυχάζει τον κόσμο, αναφέροντας ότι η κατάρρευσή του οφείλεται σε αφυδάτωση και ότι πλέον ο ποδοσφαιριστής είναι καλά στην υγεία του.