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ΚΚΕ για τη συνέντευξη Μητσοτάκη στη ΔΕΘ: “Ο λαός δεν μπορεί να έχει καμία προσδοκία κάλυψης των αναγκών του”

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Σφοδρή επίθεση στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπολύει το ΚΚΕ, σχολιάζοντας τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στη ΔΕΘ, κατηγορώντας τον ότι υπερασπίστηκε «τους βασικούς πυλώνες της αντιλαϊκής πολιτικής του».

Σε ανακοίνωση του, το κόμμα υποστηρίζει ότι ο κ. Μητσοτάκης, «υπερασπιζόμενος επί σχεδόν τρεις ώρες» την κυβερνητική πολιτική, ουσιαστικά παραδέχθηκε πως ο λαός δεν μπορεί να προσδοκά κάλυψη των αναγκών του «ούτε σήμερα, ούτε το 2030, ούτε στον αιώνα τον άπαντα», εφόσον συνεχιστεί η ίδια πολιτική.

Παράλληλα, το ΚΚΕ αναφέρεται στις αμυντικές δαπάνες και την πολεμική προετοιμασία, υποστηρίζοντας ότι η διάθεση άνω του 3% του ΑΕΠ για ΝΑΤΟϊκές δαπάνες και εξοπλιστικά προγράμματα, όπως η «Ασπίδα του Αχιλλέα», έχει ως αποτέλεσμα ελλείψεις σε κρίσιμους τομείς κοινωνικής πολιτικής, όπως η Παιδεία και η Υγεία.

Το ΚΚΕ κατηγορεί ακόμη τον πρωθυπουργό ότι επιχειρεί να παρουσιάσει ως αντιπαράθεση τις συγκρίσεις με το «παρελθόν και παρόν του ΠΑΣΟΚ και του Τσίπρα», υποστηρίζοντας ότι οι πολιτικές δυνάμεις αυτές μοιράζονται, όπως αναφέρει, «κοινή στρατηγική».

Σύμφωνα με το ΚΚΕ, το ζητούμενο για τον λαό είναι να συγκρίνει τη σημερινή του ζωή με «το τι μπορεί να απολαμβάνει σήμερα, στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης», υποστηρίζοντας ότι οι κυβερνήσεις «του κεφαλαίου» του στερούν αυτές τις δυνατότητες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΚΚΕ

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