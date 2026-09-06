Τανάγρα: Νέο βίντεο από την συντριβή του Phantom – Σε λίγες μέρες θα βάφτιζε την κόρη του ο 37χρονος πιλότος

Νέο βίντεο από την πτώση του Phantom στην Τανάγρα, το Σάββατο (05.09.2026) που κόστισε τη ζωή στους πιλότους Επισμηναγό Ιωάννη Μπλέσια 40 χρόνων και τον Σμηναγό Δημήτριο Πέτρου, 37 χρόνων, έρχεται στο φως της δημοσιότητας. Τα συγκεκριμένα πλάνα αποτυπώνουν την ανεξέλεγκτη πορεία του μαχητικού αεροσκάφους αλλά και το μανιτάρι φωτιάς που προκλήθηκε όταν αυτό έπεσε λίγα μέτρα μακριά από το σημείο όπου διεξάγονταν το φετινό Athens Flying Week.

Η εικόνα και σήμερα (06.09.2026) από το «σημείο μηδέν» στην Τανάγρα, προκαλεί θλίψη. Τα μαύρα και καμένα συντρίμμια του Phantom συνεχίζουν και βρίσκονται στην περιοχή, με τις αρχές να τα συλλέγουν αργά και προσεκτικά, προσπαθώντας να μην χαθεί κανένα πολύτιμο στοιχείο. Στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας, του στρατού και της αστυνομίας παραμένουν στην περιοχή, προσπαθώντας να συνθέσουν όλα τα κομμάτια του παζλ για τις συνθήκες πτώσης του μαχητικού όπου κόστισε τη ζωή στους πιλότους.

Πίσω τους αφήνουν τα δύο ανήλικα παιδιά τους και τις οικογένειές τους που ακόμα δεν έχουν συνειδητοποιήσει την τραγωδία που χτύπησε τα σπίτια τους.

Η καύσιμη ύλη από το αεροσκάφος συνεχίζει και προκαλεί μικρές αναζωπυρώσεις με στήλη πυκνού μαύρου καπνού να υψώνεται και σήμερα στον ουρανό.

Στο νέο βίντεο ντοκουμέντο αποτυπώνεται η πορεία του αεροσκάφους, στον ουρανό της Τανάγρας.

Το Phantom αποτυπώνεται αρχικά να παίρνει ύψος κατά τη διάρκεια της επίδειξης. Σε δευτερόλεπτα αρχίζει την ανεξέλεγκτη πορεία του, χάνει ύψος, οι χειριστές πραγματοποιούν ελιγμούς και πέφτει με σφοδρότητα έξω από τους χώρους των επιδείξεων.

Αμέσως εμφανίζεται το μανιτάρι φωτιάς ενώ ο κόσμος ουρλιάζει «έπεσε, έπεσε!».

Το μαχητικό έπεσε κατά τα πρώτα 2 λεπτά της επίδειξής του. Αρχικά έκανε στροφή δεξιά αλλά στην δεύτερη προσπάθεια των πιλότων να στρίψουν πάλι, κάτι πήγε λάθος.

Το Phantom ήταν σχεδιασμένο να πετάξει στα 300 πόδια με 500 χλμ. την ώρα.

Δείτε πλάνα από τις σημερινές έρευνες των αρχών:

Στο «μικροσκόπιο» οι συνομιλίες με τον πύργο ελέγχου

Η Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων έχει ήδη στα χέρια της υλικό από τις κάμερες των διοργανωτών, τηλεοπτικών συνεργείων και ιδιωτών, καθώς και τις συνομιλίες με τον πύργο ελέγχου.

Μάλιστα δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στις συγκεκριμένες συνομιλίες καθώς θα αποδειχθεί αν οι χειριστές είχαν αναφέρει κάποιο πρόβλημα στο κόκπιτ του αεροσκάφους.

Με απόφαση του υπουργού Εθνικής Άμυνας, κηρύχθηκε τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις, έως και τη Δευτέρα, για την απώλεια ζωής των δυο μελών του πληρώματος του μαχητικού αεροσκάφους.

Υπενθυμίζεται από θύματα της τραγωδίας είναι ο 40χρονος Επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσιας και ο 37χρονος Σμηναγός Δημήτριος Πέτρου, δύο πιλότοι με μακρά πορεία στην Πολεμική Αεροπορία έχοντας καταγράψει 1.500 ώρες πτήσεων.

Ο Γιάννης Μπλέσιας που ζούσε στον Πύργο, ήταν ένας άνθρωπος που είχε αφιερώσει μεγάλο μέρος της ζωής του στην Πολεμική Αεροπορία. Αγαπούσε τις πτήσεις και είχε αποκτήσει μεγάλη εμπειρία στα μαχητικά αεροσκάφη, υπηρετώντας με συνέπεια και αφοσίωση.

Ήταν πατέρας ενός αγοριού μόλις πέντε ετών.

Ο 37χρονος Δημήτρης Πέτρου, καταγόταν από την Ήπειρο και ήταν πατέρας ενός μωρού.

Σε λίγες ημέρες θα βάφτιζε την κορούλα του αλλά δυστυχώς δεν πρόλαβε.