ΕΚΤ: Προς νέα αύξηση επιτοκίων στο 2,5% – Πώς επηρεάζονται τα δάνεια

Σε νέα αύξηση των επιτοκίων αναμένεται να προχωρήσει την ερχόμενη Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, καθώς η παρατεταμένη σύγκρουση ΗΠΑ–Ιράν και η άνοδος των τιμών της ενέργειας ενισχύουν τις πληθωριστικές πιέσεις.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters, το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων αναμένεται να αυξηθεί κατά 25 μονάδες βάσης, από το 2,25% στο 2,50%. Θα πρόκειται για τη δεύτερη αύξηση μέσα στο 2026, μετά την αντίστοιχη κίνηση του Ιουνίου.

Η εξέλιξη θεωρείται σχεδόν προεξοφλημένη: και οι 65 οικονομολόγοι που συμμετείχαν στη σχετική έρευνα αναμένουν αύξηση, ενώ οι χρηματαγορές αποδίδουν πιθανότητα άνω του 95% σε αυτή την απόφαση.

Ανοδικά το Euribor – Η επίπτωση στις δόσεις

Οι προσδοκίες για αυστηρότερη νομισματική πολιτική έχουν ήδη περάσει στα διατραπεζικά επιτόκια, επηρεάζοντας άμεσα τα δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου.

Στις 4 Σεπτεμβρίου:

Το Euribor τριών μηνών διαμορφώθηκε στο 2,679%.

Το Euribor ενός μήνα αυξήθηκε στο 2,364%.

Η άνοδος του Euribor συνεπάγεται υψηλότερες δόσεις για στεγαστικά, επιχειρηματικά και άλλα δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου, ανάλογα με το ύψος του δανείου, το περιθώριο της τράπεζας και τον χρόνο επαναπροσδιορισμού του επιτοκίου.

Ο πληθωρισμός ανέβηκε στο 3,3%

Καθοριστικό ρόλο στις αποφάσεις της ΕΚΤ παίζει η νέα επιτάχυνση του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη. Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση της Eurostat, ο ετήσιος πληθωρισμός αυξήθηκε στο 3,3% τον Αύγουστο, από 2,9% τον Ιούλιο, παραμένοντας αισθητά υψηλότερα από τον στόχο του 2%.

Η ενέργεια εμφάνισε τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση, κατά 14,3%, έναντι 10,3% τον Ιούλιο. Αντίθετα, ο δομικός πληθωρισμός, από τον οποίο εξαιρούνται οι ευμετάβλητες τιμές ενέργειας και τροφίμων, υποχώρησε οριακά στο 2,4% από 2,5%.

Στην ΕΚΤ επικρατεί προβληματισμός ότι, αν η ενεργειακή ακρίβεια διατηρηθεί, μπορεί σταδιακά να μεταφερθεί στις τιμές περισσότερων προϊόντων και υπηρεσιών.

Στα 72 ευρώ το φυσικό αέριο

Μεγαλύτερη πηγή ανησυχίας για την ευρωπαϊκή οικονομία αποτελεί το φυσικό αέριο. Η τιμή αναφοράς του TTF έκλεισε την Παρασκευή στα 71,96 ευρώ ανά μεγαβατώρα, καταγράφοντας άνοδο περίπου 125% σε ετήσια βάση.

Στις αρχές του 2026 η τιμή του βρισκόταν κοντά στα 27 ευρώ, γεγονός που σημαίνει ότι έχει υπερδιπλασιαστεί μέσα σε λίγους μήνες. Παράλληλα, το πετρέλαιο Brent έκλεισε την εβδομάδα στα 96,28 δολάρια το βαρέλι, ενισχυμένο κατά 7,6%.

Την πίεση εντείνει η σχετικά χαμηλή πληρότητα των ευρωπαϊκών αποθηκών φυσικού αερίου, η οποία βρίσκεται περίπου στο 65%, έναντι μέσου όρου 82% την προηγούμενη πενταετία.

Εάν δεν αποκλιμακωθεί η κρίση στη Μέση Ανατολή και ο χειμώνας αποδειχθεί βαρύς, οι τιμές ενδέχεται να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα ή να αυξηθούν περαιτέρω.

Νάγκελ: Οι αγορές κατανοούν πώς θα αντιδράσει η ΕΚΤ

Στην επικείμενη αύξηση αναφέρθηκε και ο πρόεδρος της Bundesbank, Γιόαχιμ Νάγκελ.

«Οι αγορές προεξοφλούν με πιθανότητα πάνω από 95% ότι θα αυξήσουμε τα επιτόκια στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου», δήλωσε, προσθέτοντας ότι φαίνεται να κατανοούν αρκετά καλά τον τρόπο με τον οποίο είναι πιθανό να αντιδράσει η ΕΚΤ.

Απέφυγε, ωστόσο, να προβλέψει τις επόμενες κινήσεις, επαναλαμβάνοντας ότι κάθε απόφαση θα λαμβάνεται ξεχωριστά, με βάση τα διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία.

Οι επενδυτές θεωρούν πιθανή τουλάχιστον μία ακόμη αύξηση από τον Δεκέμβριο έως την άνοιξη του 2027, αν και οι περισσότεροι οικονομολόγοι που συμμετείχαν στην έρευνα του Reuters εκτιμούν ότι η κίνηση του Σεπτεμβρίου θα είναι η τελευταία.

Αντίστοιχο προβληματισμό αντιμετωπίζει και η αμερικανική Federal Reserve. Ο πρόεδρός της, Κέβιν Γουόρς, έχει προειδοποιήσει ότι, εάν δεν υπάρξει σαφής αποκλιμάκωση του πληθωρισμού προς τον στόχο του 2%, η κεντρική τράπεζα θα χρειαστεί να λάβει πρόσθετα μέτρα.