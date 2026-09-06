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Θεσσαλονίκη: Τη ζωή του έχασε 54χρονος μοτοσικλετιστής σε τροχαίο

Αρχείο Intime
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Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε απογευματινές ώρες χθες (05-09-2026), στο 79,5 χλμ της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Καβάλας, στο ρεύμα κατεύθυνσης προς Θεσσαλονίκη.

Δίκυκλη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε 54χρονος, εξετράπη της πορείας της και αφού εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, προσέκρουσε σε μεταλλικά στηθαία ασφαλείας και ανετράπη επί του οδοστρώματος, με συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού.

Προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργούν αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Ασπροβάλτας.

Θεσσαλονίκη Τροχαίο δυστύχημα

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