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Στιγμές αγωνίας για δίχρονο κοριτσάκι στην Χαλκιδική: Ανασύρθηκε ημιλιπόθυμο από τη θάλασσα και μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο

Αρχείο Intime
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Συναγερμός σήμανε σήμερα το μεσημέρι στην παραλία της Ολυμπιάδας στην Χαλκιδική, καθώς ένα 2χρονο κοριτσάκι ανασύρθηκε στην ακτή -από λουόμενο- σε ημιλιπόθυμη κατάσταση.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Λιμενικού, στην 2χρονη παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από στελέχη της Ομάδας Διάσωσης Βόλβης και ανέκτησε τις αισθήσεις της.

Στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ, αρχικά στο Κέντρο Υγείας Νέας Μαδυτού και έπειτα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Λιμενικού:

“Τις μεσημβρινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Σταυρού για περιστατικό ανήλικης σε κίνδυνο στην παραλία Ολυμπιάδας Χαλκιδικής.

Αμέσως στο σημείο μετέβησαν στελέχη της Λιμενικής Αρχής, τα οποία διαπίστωσαν ότι 2χρονη αλλοδαπή (υπήκοος Αλβανίας) είχε ανασυρθεί στην ακτή από λουόμενο σε ημιλιπόθυμη κατάσταση.

Η ανήλικη βρισκόταν στην παραλία μαζί με τον πατέρα της και τα δύο επίσης ανήλικα αδέρφια της.

Στην 2χρονη παρασχέθηκαν αρχικά οι πρώτες βοήθειες από στελέχη της Ομάδας Διάσωσης Βόλβης και ανέκτησε τις αισθήσεις της, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ, αρχικά στο Κέντρο Υγείας Νέας Μαδυτού και ακολούθως στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» για τη διενέργεια των απαραίτητων ιατρικών εξετάσεων.

Προανάκριση διενεργείται από το Β΄ Λιμενικό Τμήμα Σταυρού του Λιμεναρχείου Ιερισσού”.

Χαλκιδική

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