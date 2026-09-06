Θεσσαλονίκη: Λευτέρης Πανταζής και Άντζελα Δημητρίου ανοίγουν απόψε αυλαία στις συναυλίες της 90ής ΔΕΘ

Στους ρυθμούς των μεγαλύτερων ονομάτων της ελληνικής μουσικής σκηνής θα δονηθεί η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία άνοιξε χθες τις πύλες της. Οι συναυλίες στο πλαίσιο της ΔΕΘ αρχίζουν σήμερα, με δύο από τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού να ανεβαίνουν στη σκηνή. Λευτέρης Πανταζής και Άντζελα Δημητρίου θα ξεσηκώσουν απόψε το κοινό της Έκθεσης.

Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν αποτελεί μόνο το μεγαλύτερο εκθεσιακό γεγονός της χώρας, αλλά και έναν από τους σημαντικότερους μουσικούς προορισμούς του Σεπτεμβρίου. Από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2026, η υπαίθρια σκηνή στο Τόξο της ΧΑΝΘ θα φιλοξενήσει καθημερινά κορυφαία ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής, σε ένα πρόγραμμα που καλύπτει όλα τα μουσικά γούστα.

Οι συναυλίες των Music Events Live 2026 ξεκινούν κάθε βράδυ στις 21:30, ενώ η είσοδος είναι δωρεάν για όλους τους επισκέπτες της ΔΕΘ, με το εισιτήριο εισόδου της έκθεσης.

Το πρόγραμμα των συναυλιών της 90ης ΔΕΘ:

Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου

Λευτέρης Πανταζής & Άντζελα Δημητρίου

Η αυλαία των μουσικών εκδηλώσεων ανοίγει με δύο από τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, σε μια βραδιά γεμάτη διαχρονικές επιτυχίες.

Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου

Stavento feat. Daphne Lawrence & Marseuax

Η hip hop, η pop και οι σύγχρονοι urban ήχοι συναντιούνται σε μία συναυλία που απευθύνεται κυρίως στο νεανικό κοινό.

Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου

Πάνος Μουζουράκης & Κωστής Μαραβέγιας

Δύο από τους πιο αγαπημένους τραγουδοποιούς της ελληνικής σκηνής ενώνουν τις φωνές τους σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χιούμορ και θετική ενέργεια.

Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου

Έλλη Κοκκίνου & Ανδρομάχη

Το λαϊκό και το σύγχρονο ελληνικό τραγούδι συναντιούνται σε μια συναυλία με αγαπημένες επιτυχίες και δυνατές ερμηνείες.

Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου

Ελεωνόρα Ζουγανέλη

Η ξεχωριστή ερμηνεύτρια ανεβαίνει στη σκηνή της ΔΕΘ με ένα πρόγραμμα που συνδυάζει αγαπημένα τραγούδια από τη δισκογραφία της και νέες μουσικές στιγμές.

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου

Akylas

Ένας από τους πιο επιδραστικούς εκπροσώπους της νέας γενιάς έρχεται στη ΔΕΘ με ένα εκρηκτικό live γεμάτο ενέργεια, σύγχρονους ήχους και δυναμική σκηνική παρουσία.

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου

Ρία Ελληνίδου

Η αυλαία των μουσικών εκδηλώσεων της 90ης ΔΕΘ πέφτει με ακόμη μία μεγάλη εμφάνιση της Ρίας Ελληνίδου, ολοκληρώνοντας το μουσικό πρόγραμμα της διοργάνωσης.