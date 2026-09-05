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Χατζηδάκης για πτώση Phantom: Όλοι οι Έλληνες είμαστε συγκλονισμένοι από την απώλεια των δύο πιλότων της Πολεμικής μας Αεροπορίας

Intime
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Τη βαθιά του θλίψη για τον αδόκητο χαμό των δύο πιλότων της Πολεμικής Αεροπορίας κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης στην Τανάγρα εξέφρασε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε τη συγκίνηση που διακατέχει ολόκληρο τον ελληνικό λαό για την απώλεια των δύο ιπταμένων, απευθύνοντας παράλληλα τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους τους και τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

«Όλοι οι Έλληνες είμαστε συγκλονισμένοι από την απώλεια των δύο πιλότων της Πολεμικής μας Αεροπορίας, κατά τη διάρκεια επίδειξης στην Τανάγρα. Τους αποχαιρετούμε με συγκίνηση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Χατζηδάκης, προσθέτοντας: «Ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειές τους και σε ολόκληρη την οικογένεια της Πολεμικής Αεροπορίας».

Κωστής Χατζηδάκης

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