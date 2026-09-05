Πώς θα λειτουργεί ο “Κουμπαράς” που μπορεί αν ξεπεράσει τις 60.000 ευρώ όταν το παιδί φτάσει 18 ετών

Έναν ειδικό επενδυτικό «Κουμπαρά» που μπορεί να ξεπεράσει τις 60.000 ευρώ όταν το παιδί συμπληρώσει τα 18 έτη προβλέπουν τα μέτρα για το δημογραφικό που παρουσιάστηκαν στη ΔΕΘ.

Ο «Κουμπαράς για τη Νέα Γενιά» που ανακοινώθηκε στη ΔΕΘ θα ενεργοποιηθεί τον Ιανουάριο του 2027 και θα απευθύνεται σε οικογένειες με παιδιά ηλικίας έως δύο ετών, με το κράτος να καταθέτει ποσό ίσο με εκείνο των γονέων.

Το αρχικό ανώτατο όριο της γονικής κατάθεσης διαμορφώνεται στα 1.200 ευρώ ετησίως. Εφόσον οι γονείς καταθέσουν ολόκληρο το ποσό, το κράτος θα προσθέσει ακόμη 1.200 ευρώ, ανεβάζοντας τη συνολική ετήσια εισροή στον λογαριασμό στα 2.400 ευρώ.

Το όριο των καταθέσεων θα αυξάνεται κατά 10% ανά πενταετία, επιτρέποντας την τοποθέτηση μεγαλύτερων ποσών όσο μεγαλώνει το παιδί.

Πώς θα ξεπερνά τις 60.000 ευρώ

Ο «Κουμπαράς για τη Νέα Γενιά» δεν αποτελεί επίδομα που θα εισπράττεται άμεσα από τους γονείς, αλλά έναν μακροχρόνιο επενδυτικό λογαριασμό, ο οποίος θα ακολουθεί το παιδί μέχρι την ενηλικίωσή του.

Με τη συστηματική καταβολή των προβλεπόμενων ποσών από την οικογένεια, την ισόποση συμμετοχή του κράτους, την ανά πενταετία αύξηση του ορίου και την επενδυτική λειτουργία του λογαριασμού, το ποσό εκτιμάται ότι θα μπορεί να ξεπεράσει τις 60.000 ευρώ όταν το παιδί γίνει 18 ετών.