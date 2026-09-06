MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σεπτέμβριος με θερμοκρασίες Ιουλίου, στους 38 βαθμούς ο υδράργυρος – Πότε υποχωρεί η ζέστη

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Σε καθαρά καλοκαιρινούς ρυθμούς θα κινηθεί ο καιρός σήμερα, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει τοπικά έως και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου του ΕΡΤnews Γιώργου Εμμανουήλ, η ημέρα θα είναι γενικά αίθρια σε ολόκληρη τη χώρα, με βασικό χαρακτηριστικό τους ισχυρούς βοριάδες στο Αιγαίο.

Ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα – έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο

Ο καιρός σήμερα θα είναι γενικά αίθριος σε όλη την Ελλάδα, με ηλιοφάνεια και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες.

Το βασικό χαρακτηριστικό θα είναι το μελτέμι στο Αιγαίο, με τους ανέμους να φτάνουν τα 6 μποφόρ, ενώ στα νοτιοανατολικά θα αγγίξουν τοπικά και τα 7 μποφόρ.

Η κατάσταση, πάντως, εμφανίζεται βελτιωμένη σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα, γεγονός που περιορίζει και τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Για σήμερα δεν προβλέπεται πορτοκαλί συναγερμός, ενώ αρκετές περιοχές παραμένουν σε κίτρινο επίπεδο επικινδυνότητας.

Στους 38 βαθμούς ο υδράργυρος

Η θερμοκρασία θα κινηθεί σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα για την εποχή, θυμίζοντας περισσότερο Ιούλιο παρά Σεπτέμβριο.

Στα ηπειρωτικά, ο υδράργυρος θα φτάσει τοπικά τους 36-38 βαθμούς Κελσίου, με τις υψηλότερες τιμές να καταγράφονται στη Δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο και περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας.

Παρά τις υψηλές μέγιστες θερμοκρασίες, η εικόνα είναι καλύτερη κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς η μεγαλύτερη πλέον διάρκεια της νύχτας επιτρέπει στη θερμοκρασία να υποχωρεί περισσότερο.

Στην Αττική η ημέρα θα είναι ιδιαίτερα ζεστή, με ηλιοφάνεια και βοριάδες που στα ανατολικά θα φτάσουν τα 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 24 έως 37 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη: Ηλιοφάνεια και 36°C

Στη Θεσσαλονίκη, που βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας των ημερών, αναμένεται επίσης ηλιοφάνεια και αρκετή ζέστη.

Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς, έως 4 μποφόρ, από μεταβλητές διευθύνσεις, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Το πρωί, μάλιστα, η αυξημένη υγρασία θα κάνει την αίσθηση της ζέστης εντονότερη.

Από αύριο ενισχύεται ξανά το μελτέμι – Πτώση της θερμοκρασίας

Αλλαγή σκηνικού αναμένεται από αύριο, καθώς το μελτέμι θα ενισχυθεί και πάλι στο Αιγαίο, φτάνοντας τα 7 μποφόρ.

Η ενίσχυση των βοριάδων θα οδηγήσει σε πτώση της θερμοκρασίας κυρίως στη βόρεια και ανατολική Ελλάδα, όπου ο υδράργυρος θα υποχωρήσει στους 33-35 βαθμούς Κελσίου.

Αντίθετα, στη Δυτική Ελλάδα οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα, φτάνοντας τους 36-37 βαθμούς.

Γενικευμένη υποχώρηση της ζέστης από την Τρίτη

Η πιο αισθητή αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας αναμένεται από την Τρίτη και μετά, καθώς το μελτέμι θα παραμείνει ισχυρό, με εντάσεις έως 7 μποφόρ, ενώ οι θερμοκρασίες θα διαμορφωθούν γενικά στους 33-35 βαθμούς Κελσίου.

Έτσι, το επόμενο διάστημα αναμένεται σταδιακά πιο φυσιολογικό για την εποχή, αν και το καλοκαιρινό σκηνικό επιμένει δυναμικά και σήμερα.

Καιρός

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΕΘ 22 ώρες πριν

Ο Μητσοτάκης στην 90ή ΔΕΘ: Από το κοκτέιλ με ρετσίνα, στο ρομπότ “Μαργαρίτα” και την τυχαία συνάντηση με τη Ντόρα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 16 ώρες πριν

Κρέστενα: Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς στην περιοχή Διάσελλα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 14 ώρες πριν

Η αντίδραση του ΠΑΟΚ στην εξαγγελία του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη Νέα Τούμπα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 19 ώρες πριν

Συντριβή Phantom στην Τανάγρα: Νεκροί ανασύρθηκαν οι δύο πιλότοι

ΔΕΘ 16 ώρες πριν

Από το Τόκιο στη Θεσσαλονίκη: “Μαγνητίζει” τα βλέμματα το περίπτερο της Ιαπωνίας στην 90ή ΔΕΘ – Δείτε εικόνες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 13 ώρες πριν

Ν. Κεραμέως: Μείωση του χρόνου απονομής κύριας σύνταξης από 500 σε 42 ημέρες