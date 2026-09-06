Καιρός: Σεπτέμβριος με θερμοκρασίες Ιουλίου, στους 38 βαθμούς ο υδράργυρος – Πότε υποχωρεί η ζέστη

Σε καθαρά καλοκαιρινούς ρυθμούς θα κινηθεί ο καιρός σήμερα, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει τοπικά έως και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου του ΕΡΤnews Γιώργου Εμμανουήλ, η ημέρα θα είναι γενικά αίθρια σε ολόκληρη τη χώρα, με βασικό χαρακτηριστικό τους ισχυρούς βοριάδες στο Αιγαίο.

Ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα – έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο

Ο καιρός σήμερα θα είναι γενικά αίθριος σε όλη την Ελλάδα, με ηλιοφάνεια και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες.

Το βασικό χαρακτηριστικό θα είναι το μελτέμι στο Αιγαίο, με τους ανέμους να φτάνουν τα 6 μποφόρ, ενώ στα νοτιοανατολικά θα αγγίξουν τοπικά και τα 7 μποφόρ.

Η κατάσταση, πάντως, εμφανίζεται βελτιωμένη σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα, γεγονός που περιορίζει και τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Για σήμερα δεν προβλέπεται πορτοκαλί συναγερμός, ενώ αρκετές περιοχές παραμένουν σε κίτρινο επίπεδο επικινδυνότητας.

Στους 38 βαθμούς ο υδράργυρος

Η θερμοκρασία θα κινηθεί σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα για την εποχή, θυμίζοντας περισσότερο Ιούλιο παρά Σεπτέμβριο.

Στα ηπειρωτικά, ο υδράργυρος θα φτάσει τοπικά τους 36-38 βαθμούς Κελσίου, με τις υψηλότερες τιμές να καταγράφονται στη Δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο και περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας.

Παρά τις υψηλές μέγιστες θερμοκρασίες, η εικόνα είναι καλύτερη κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς η μεγαλύτερη πλέον διάρκεια της νύχτας επιτρέπει στη θερμοκρασία να υποχωρεί περισσότερο.

Στην Αττική η ημέρα θα είναι ιδιαίτερα ζεστή, με ηλιοφάνεια και βοριάδες που στα ανατολικά θα φτάσουν τα 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 24 έως 37 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη: Ηλιοφάνεια και 36°C

Στη Θεσσαλονίκη, που βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας των ημερών, αναμένεται επίσης ηλιοφάνεια και αρκετή ζέστη.

Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς, έως 4 μποφόρ, από μεταβλητές διευθύνσεις, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Το πρωί, μάλιστα, η αυξημένη υγρασία θα κάνει την αίσθηση της ζέστης εντονότερη.

Από αύριο ενισχύεται ξανά το μελτέμι – Πτώση της θερμοκρασίας

Αλλαγή σκηνικού αναμένεται από αύριο, καθώς το μελτέμι θα ενισχυθεί και πάλι στο Αιγαίο, φτάνοντας τα 7 μποφόρ.

Η ενίσχυση των βοριάδων θα οδηγήσει σε πτώση της θερμοκρασίας κυρίως στη βόρεια και ανατολική Ελλάδα, όπου ο υδράργυρος θα υποχωρήσει στους 33-35 βαθμούς Κελσίου.

Αντίθετα, στη Δυτική Ελλάδα οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα, φτάνοντας τους 36-37 βαθμούς.

Γενικευμένη υποχώρηση της ζέστης από την Τρίτη

Η πιο αισθητή αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας αναμένεται από την Τρίτη και μετά, καθώς το μελτέμι θα παραμείνει ισχυρό, με εντάσεις έως 7 μποφόρ, ενώ οι θερμοκρασίες θα διαμορφωθούν γενικά στους 33-35 βαθμούς Κελσίου.

Έτσι, το επόμενο διάστημα αναμένεται σταδιακά πιο φυσιολογικό για την εποχή, αν και το καλοκαιρινό σκηνικό επιμένει δυναμικά και σήμερα.