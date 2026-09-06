Νεπάλ: 64χρονη βρέθηκε ζωντανή 11 μέρες μετά τις φονικές πλημμύρες – Την άκουσαν να φωνάζει μέσα από τα συντρίμμια

Συγκλονίζει η ιστορία μιας 64χρονης από το Νεπάλ, η οποία βρέθηκε ζωντανή 11 ημέρες μετά τις φονικές πλημμύρες, στα συντρίμμια ενός τετραώροφου κτιρίου.

Η Τσαντίκα Σρέστα βρέθηκε εγκλωβισμένη μέσα σε συντρίμμια και λάσπη, στην επαρχία Νουβακότ στο Νεπάλ. Το σπίτι είχε καλυφθεί σχεδόν ολοκληρωτικά από λάσπη, πέτρες και φερτά υλικά, μετά την ορμητική πλημμύρα στην περιοχή του ποταμού Μποτεκόσι.

Οι διασώστες που επιχειρούσαν στο σημείο άκουσαν κάποια στιγμή αμυδρές φωνές να προέρχονται από το κατεστραμμένο κτίριο. Σταμάτησαν τη χρήση βαρέων μηχανημάτων και άρχισαν να απομακρύνουν με ιδιαίτερη προσοχή τα υλικά.

Woman rescued in Nepal on the 11th day after the flood



The victim was found alive on the fourth floor of a flooded house in Betravati. Rescuers had to break through a wall, after which she was evacuated and taken to hospital.



According to the latest figures, 1,344 people have… pic.twitter.com/dnztrZbLd5 — NEXTA (@nexta_tv) September 5, 2026

Μετά από προσπάθειες κατάφεραν να ανοίξουν δίοδο στον τοίχο και να φτάσουν μέχρι την 64χρονη, απεγκλωβίζοντάς την από το σημείο όπου παρέμενε παγιδευμένη.

Το σπίτι της είχε παρασυρθεί από τα ορμητικά νερά και στη συνέχεια είχε καλυφθεί από μεγάλες ποσότητες λάσπης και υλικών. Η γυναίκα είχε παραμείνει στον επάνω όροφο, ενώ σημαντικό τμήμα του κτιρίου είχε καταστραφεί.

Η διάσωσή της προκάλεσε συγκίνηση, καθώς η επιβίωσή της έπειτα από 11 ημέρες έδωσε ελπίδες σε όσους συνεχίζουν να ψάχνουν τους ανθρώπους τους.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο στο Κατμαντού.

Η διάσωση της 64χρονης σημειώθηκε ενώ το Νεπάλ εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τις συνέπειες των καταστροφικών πλημμυρών που έπληξαν την περιοχή.

Οι πλημμύρες, που συνδέθηκαν με την κατάρρευση παγετώνα και τις ακραίες ροές νερού στους ποταμούς Μποτεκόσι και Τρισούλι, προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές και άφησαν πίσω τους εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες αγνοούμενους. Σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία, 1.344 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ περίπου 5.000 εξακολουθούν να αγνοούνται μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή.