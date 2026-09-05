Χάος σε πτήση της American Airlines: Έδεσαν με ταινία άνδρα που επιτέθηκε ρατσιστικά σε συνεπιβάτες του

Πανικός επικράτησε σε πτήση της American Airlines, όταν επιβάτης έπαθε αμόκ προκαλώντας αναστάτωση, πριν ακινητοποιηθεί και δεθεί στην καρέκλα του με ταινία από συνεπιβάτες του και μέλη του πληρώματος.

Ο επιβάτης που έπαθε ρατσιστικό και ομοφοβικό παραλήρημα κατά τη διάρκεια της πτήσης, δημιούργησε το χάος με αποτέλεσμα το αεροσκάφος να αναγκαστεί να αλλάξει πορεία και να προσγειωθεί στη Βαλτιμόρη, για να παραλάβουν τον άνδρα οι Αρχές.

Το περιστατικό σημειώθηκε, το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, στην πτήση 618, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Ντάλας-Νιούαρκ. Σύμφωνα με το ΤΜΖ, ο επιβάτης άρχισε να συμπεριφέρεται επιθετικά, εξαπολύοντας μια παραληρηματική επίθεση γεμάτη ρατσιστικούς και ομοφοβικούς χαρακτηρισμούς προς τον διπλανό του.

Όταν ένας αεροσυνοδός παρενέβη για να τον σταματήσει, ο άνδρας φέρεται να συνέχισε την επίθεσή του, χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων ρατσιστική ύβρη και προσβλητικές εκφράσεις κατά της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

Ο επιβάτης μάλιστα δεν έμεινε όμως μόνο στα λόγια, αφού σύμφωνα με τις πληροφορίες, χτύπησε τον συνεπιβάτη του και έσπασε τον υπολογιστή του.

Passenger Restrained With Duct Tape on American Airlines Flight



A 67-year-old passenger was restrained by fellow travelers after allegedly becoming unruly on American Airlines flight AA618 from Dallas to Newark. The passenger, identified as Arizona resident Arthur Lundeen, was… pic.twitter.com/vzdeI30PIW — AirwayBuzz (@AirwayBuzz) September 5, 2026

🔴 American Airlines uçağında taşkın yolcu koltuğuna bağlandı



✈️ American Airlines’ın Dallas-Newark seferini yapan AA618 sefer sayılı uçağında taşkınlık çıkaran bir yolcu, kabin ekibi ve diğer yolcuların müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.



🚨 4 Eylül gecesi yaşanan olayda… pic.twitter.com/327uWnh73y — Hava Haber (@havahabercom) September 5, 2026

Τότε τρεις άλλοι άνδρες επιβάτες επενέβησαν και κατάφεραν να τον περιορίσουν, χρησιμοποιώντας ταινία και δεματικά.

Σε βίντεο που καταγράφηκε μέσα στο αεροσκάφος, ο άνδρας εμφανίζεται δεμένος στο κάθισμά του, με τα χέρια, το κεφάλι και τον κορμό του ακινητοποιημένα.

🇺🇸 They had to tape his head to the seat… That’s where this American Airlines flight ended up.



A passenger on the Dallas-to-Newark run went off: racist slurs, anti-gay slurs, then fists.



He hit the man beside him, he pushed a woman who tried to help, so crew handed over… https://t.co/sg6vfoO98s pic.twitter.com/58EsB7sUza — Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 4, 2026

Η American Airlines επιβεβαίωσε ότι η πτήση εκτράπηκε προς τη Βαλτιμόρη «λόγω ενός ενοχλητικού επιβάτη». Μετά την προσγείωση «οι αρχές επιβολής του νόμου συνάντησαν το αεροσκάφος και βοήθησαν στην αποβίβαση του επιβάτη», πριν η πτήση συνεχίσει προς τον τελικό της προορισμό, ανέφεραν.

A passenger accused of being unruly on an American Airlines flight was duct-taped to the seat with hands tied as the plane diverted to Baltimore. @PierreTABC has the latest on the FBI's investigation. https://t.co/O0OZpWypCP pic.twitter.com/vuVj1zwzaz — World News Tonight (@ABCWorldNews) September 5, 2026

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) ανακοίνωσε ότι διερευνά το περιστατικό, σημειώνοντας πως έχουν καταγραφεί περισσότερα από 1.160 περιστατικά απείθαρχων επιβατών το 2026.

Εκπρόσωπος του FBI δήλωσε ότι ο άνδρας συνελήφθη από την Αστυνομία Μεταφορών του Μέριλαντ και οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη με βάση πολιτειακές κατηγορίες.