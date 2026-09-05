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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Φρουρούμενος σε ΜΕΘ νοσηλεύεται ο 31χρονος που εισέβαλε με μαχαίρι στο ΑΤ Μάνδρας – Ελεύθερος ο αστυνομικός που τον πυροβόλησε

Intime
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Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος του 31χρονου, που εισέβαλε με μαχαίρι χθες στο Α.Τ Μάνδρας, για απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο και κατά συρροή, διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας και περί όπλων.

Ο συλληφθείς νοσηλεύεται φρουρούμενος στη ΜΕΘ, στο Ασκληπιείο της Βούλας.

Στο μεταξύ δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος του αστυνομικού που πυροβόλησε τον 31χρονο, για παράβαση του Νόμου περί όπλων.

Τέλος, ο εισαγγελέας με προφορική εντολή τον άφησε ελεύθερο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ελληνική Αστυνομία Μάνδρα

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