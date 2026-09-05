Φρουρούμενος σε ΜΕΘ νοσηλεύεται ο 31χρονος που εισέβαλε με μαχαίρι στο ΑΤ Μάνδρας – Ελεύθερος ο αστυνομικός που τον πυροβόλησε
Intime
THESTIVAL TEAM
Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος του 31χρονου, που εισέβαλε με μαχαίρι χθες στο Α.Τ Μάνδρας, για απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο και κατά συρροή, διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας και περί όπλων.
Ο συλληφθείς νοσηλεύεται φρουρούμενος στη ΜΕΘ, στο Ασκληπιείο της Βούλας.
Στο μεταξύ δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος του αστυνομικού που πυροβόλησε τον 31χρονο, για παράβαση του Νόμου περί όπλων.
Τέλος, ο εισαγγελέας με προφορική εντολή τον άφησε ελεύθερο.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Θανατηφόρο τροχαίο στη Νάξο με θύμα 67χρονο μετά από ανατροπή ηλεκτρικού ποδηλάτου
- Θεσσαλονίκη: Διαμερίσματα όπου μένουν γυναίκες-ωφελούμενες προγράμματος κοινωνικής κατοικίας επισκέφθηκε η Δόμνα Μιχαηλίδου
- Θαύμα στα συντρίμμια του Νεπάλ: Τρίτος εργάτης ανασύρθηκε ζωντανός από σήραγγα 10 ημέρες μετά τις φονικές πλημμύρες