Τραγωδία στην Κάσο: Αυτοκίνητο με ζευγάρι τουριστών έπεσε στη θάλασσα – Νεκρή η γυναίκα, σώθηκε ο σύζυγός της

Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στο λιμάνι της Κάσου, όταν αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ζευγάρι Ελλήνων τουριστών έπεσε στη θάλασσα, με αποτέλεσμα μία γυναίκα να χάσει τη ζωή της.

Το δυστύχημα συνέβη περίπου στις 20:15 και ενώ είχαν περάσει μόλις λίγα λεπτά από τη στιγμή που το ζευγάρι είχε αποβιβαστεί από το πλοίο της γραμμής με το αυτοκίνητό του. Οι δύο τουρίστες είχαν φτάσει στην Κάσο για να περάσουν τις διακοπές τους.

Κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες, το αυτοκίνητο κατέληξε μέσα στη θάλασσα, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση στο λιμάνι.

Στελέχη του Λιμενικού Σώματος, αλλά και κάτοικοι του νησιού, έπεσαν αμέσως στο νερό και προσπάθησαν να απεγκλωβίσουν το ζευγάρι από το όχημα.

Οι διασώστες κατάφεραν να βγάλουν σώο από τη θάλασσα τον οδηγό. Η σύζυγός του, ωστόσο, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε άμεσα στο Κέντρο Υγείας του νησιού, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το αυτοκίνητο βρέθηκε στη θάλασσα παραμένουν υπό διερεύνηση.