MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Μαραθώνας: Στην Ευελπίδων η 68χρονη και ο γιος της για την υπόθεση με τα οστά της ηλικιωμένης που βρέθηκαν στο υπόγειο

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων έφτασαν λίγο μετά τις 12:30 το μεσημέρι η 68χρονη κόρη και ο εγγονός της ηλικιωμένης γυναίκας, τα οστά της οποίας εντοπίστηκαν τυλιγμένα σε νάιλον στο υπόγειο της κατοικίας τους, στον Μαραθώνα.

Οι δύο συλληφθέντες αντιμετωπίζουν την κατηγορία της μη αναγγελίας ανεύρεσης νεκρού, ωστόσο θα εξεταστεί και το ενδεχόμενο απάτης σε βάρος του Δημοσίου, καθώς, μέσω της μη δήλωσης του θανάτου, φέρονται να λάμβαναν τη σύνταξή της επί πολλά -ίσως και πάνω από 10- χρόνια.

Για την υπόθεση συντάσσεται πόρισμα τόσο με βάση τα στοιχεία του ιατροδικαστή όσο και του ειδικού, δικαστικού ανθρωπολόγου, ο οποίος εξέτασε τα οστά, με στόχο, πρωτίστως, να ταυτοποιήσει τη γυναίκα, και αφετέρου να αντλήσει στοιχεία για τον ακριβή χρόνο θανάτου αλλά και, όσο αυτό είναι εφικτό, για τα αίτια.

Υπενθυμίζεται ότι όλα ξεκίνησαν έπειτα από καταγγελία της εγγονής της άτυχης γυναίκας ότι δεν μπορεί να εντοπίσει τη γιαγιά της, με την έρευνα της Αστυνομίας να οδηγεί στο σπίτι επί της οδού Ιθάκης.

«Δεν ήταν καλά στα μυαλά της, κάπου έπεσε»

Η 68χρονη μίλησε στην εκπομπή του Mega, “Live News”, υποστηρίζοντας ότι η μητέρα της δεν ήταν καλά και κάποια στιγμή έπεσε.

«Δεν ήταν καλά στα μυαλά της. Και κάπου έπεσε. Εγώ της έδινα να φάει, αλλά δεν μπορούσα συνέχεια», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι στη συνέχεια έθαψε τη σορό της μητέρας, μόλις εκείνη πέθανε.

Παράλληλα, η κόρη της άτυχης γυναίκας ισχυρίζεται ότι δεν θυμάται ακριβώς όσα έγιναν τη μέρα που πέθανε η μητέρα της. Βέβαια, υποστήριξε ότι ο γιος της ήξερε εξ αρχής τι έχει συμβεί και πώς την βοήθησε ένας εργάτης για να τη μεταφέρει.

Βέβαια, μέχρι στιγμής, δεν έχει επιβεβαιωθεί αν οι ισχυρισμοί της είναι αληθείς, κάτι που αναμένεται να ξεκαθαριστεί από τα αποτελέσματα της έρευνας των Αρχών.

Οι οικονομικές δυσκολίες και η παραδοχή για τη σύνταξη

Επιπλέον, η 68χρονη παραδέχτηκε ότι ότι αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες και ήθελε τη σύνταξη της μητέρα της γιατί δεν είχε δουλειά.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε, ξεχρέωσε με δόσεις και δεν δήλωσε τον θάνατο της μητέρας της για να εισπράττει κανονικά τα περίπου 1.000 ευρώ της σύνταξης. Μάλιστα, ισχυρίστηκε ότι ο γιος της γνώριζε για τη σύνταξη, κάτι που όμως δεν ήξερε η κόρη της.

Μαραθώνας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

MEDIA NEWS 23 ώρες πριν

Αγνώριστος σε εκπομπή ο Σταύρος Μπαλάσκας – “Έχασα πολλά κιλά”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 20 ώρες πριν

Αιματηρό περιστατικό στο ΑΤ Μάνδρας: “Ζύγωσε τον αστυνομικό για να τον καρφώσει και αναγκάστηκε να τον πυροβολήσει” λένε αυτόπτες μάρτυρες

ΔΙΕΘΝΗ 24 ώρες πριν

Οργή στη Θέουτα: Μετανάστες κατηγορούνται ότι χτύπησαν μέχρι θανάτου μικρό δελφίνι – Δείτε βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 15 ώρες πριν

Παπασταύρου για επέκταση Κάθετου Διαδρόμου: “Ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την ενεργειακή ασφάλεια της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 23 ώρες πριν

Βικτόρια Χίσλοπ για τα Γλυπτά του Παρθενώνα: “Σήμερα έχασα κάτι από την ελπίδα μου”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Βουλή: Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την αναμόρφωση της υπηρεσιακής εξέλιξης των Δημοσίων Υπαλλήλων