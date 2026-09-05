Μαραθώνας: Στην Ευελπίδων η 68χρονη και ο γιος της για την υπόθεση με τα οστά της ηλικιωμένης που βρέθηκαν στο υπόγειο

Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων έφτασαν λίγο μετά τις 12:30 το μεσημέρι η 68χρονη κόρη και ο εγγονός της ηλικιωμένης γυναίκας, τα οστά της οποίας εντοπίστηκαν τυλιγμένα σε νάιλον στο υπόγειο της κατοικίας τους, στον Μαραθώνα.

Οι δύο συλληφθέντες αντιμετωπίζουν την κατηγορία της μη αναγγελίας ανεύρεσης νεκρού, ωστόσο θα εξεταστεί και το ενδεχόμενο απάτης σε βάρος του Δημοσίου, καθώς, μέσω της μη δήλωσης του θανάτου, φέρονται να λάμβαναν τη σύνταξή της επί πολλά -ίσως και πάνω από 10- χρόνια.

Για την υπόθεση συντάσσεται πόρισμα τόσο με βάση τα στοιχεία του ιατροδικαστή όσο και του ειδικού, δικαστικού ανθρωπολόγου, ο οποίος εξέτασε τα οστά, με στόχο, πρωτίστως, να ταυτοποιήσει τη γυναίκα, και αφετέρου να αντλήσει στοιχεία για τον ακριβή χρόνο θανάτου αλλά και, όσο αυτό είναι εφικτό, για τα αίτια.

Υπενθυμίζεται ότι όλα ξεκίνησαν έπειτα από καταγγελία της εγγονής της άτυχης γυναίκας ότι δεν μπορεί να εντοπίσει τη γιαγιά της, με την έρευνα της Αστυνομίας να οδηγεί στο σπίτι επί της οδού Ιθάκης.

«Δεν ήταν καλά στα μυαλά της, κάπου έπεσε»

Η 68χρονη μίλησε στην εκπομπή του Mega, “Live News”, υποστηρίζοντας ότι η μητέρα της δεν ήταν καλά και κάποια στιγμή έπεσε.

«Δεν ήταν καλά στα μυαλά της. Και κάπου έπεσε. Εγώ της έδινα να φάει, αλλά δεν μπορούσα συνέχεια», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι στη συνέχεια έθαψε τη σορό της μητέρας, μόλις εκείνη πέθανε.

Παράλληλα, η κόρη της άτυχης γυναίκας ισχυρίζεται ότι δεν θυμάται ακριβώς όσα έγιναν τη μέρα που πέθανε η μητέρα της. Βέβαια, υποστήριξε ότι ο γιος της ήξερε εξ αρχής τι έχει συμβεί και πώς την βοήθησε ένας εργάτης για να τη μεταφέρει.

Βέβαια, μέχρι στιγμής, δεν έχει επιβεβαιωθεί αν οι ισχυρισμοί της είναι αληθείς, κάτι που αναμένεται να ξεκαθαριστεί από τα αποτελέσματα της έρευνας των Αρχών.

Οι οικονομικές δυσκολίες και η παραδοχή για τη σύνταξη

Επιπλέον, η 68χρονη παραδέχτηκε ότι ότι αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες και ήθελε τη σύνταξη της μητέρα της γιατί δεν είχε δουλειά.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε, ξεχρέωσε με δόσεις και δεν δήλωσε τον θάνατο της μητέρας της για να εισπράττει κανονικά τα περίπου 1.000 ευρώ της σύνταξης. Μάλιστα, ισχυρίστηκε ότι ο γιος της γνώριζε για τη σύνταξη, κάτι που όμως δεν ήξερε η κόρη της.