Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 44χρονο στο κέντρο – Είχε πιστόλι και 13 φυσίγγια, τι βρέθηκε στην οικία του

Στη σύλληψη ενός 44χρονου αλλοδαπού προχώρησε η Αστυνομία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και εξαρτησιογόνων ουσιών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 44χρονος εντοπίστηκε το πρωί του Σαββάτου (05/09/2026) σε περιοχή του κέντρου της πόλης και στην κατοχή του βρέθηκε πιστόλι με σβησμένο τον αριθμό κάννης. Το όπλο έφερε γεμιστήρα με 13 φυσίγγια.

Σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του, ανευρέθηκαν ναρκωτικά δισκία και ένα αναδιπλούμενο στιλέτο

Ο 44χρονος με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος του, θα οδηγηθεί στην αρμόδια Δικαστική Αρχή.