Σπέτσες: Έκλεψαν 40.000 ευρώ και έγιναν “καπνός” με θαλάσσιο ταξί – Συνελήφθησαν 6 άτομα στην Αργολίδα

Μια καταγγελία για κλοπή 40.000 ευρώ από οικία στις Σπέτσες προκάλεσε την κινητοποίηση των Αρχών και το στήσιμο μιας καλά οργανωμένης επιχείρησης, η οποία έφτασε μέχρι την Αργολίδα αφού οι φερόμενοι ως δράστες διέφυγαν από το νησί με θαλάσσιο ταξί και προορισμό το Λυγουριό.



Σύμφωνα με πληροφορίες του korinthostv.gr, το απόγευμα του Σαββάτου (5/9) τρεις γυναίκες φέρονται να αφαίρεσαν από σπίτι στις Σπέτσες το χρηματικό ποσό των 40.000 ευρώ, καθώς και ένα ρολόι μάρκας Seiko. Μετά την πράξη τους, διέφυγαν με θαλάσσιο ταξί προς την περιοχή της Κόστας και από εκεί επιβιβάστηκαν σε ταξί με κατεύθυνση το Λυγουριό, όπου τις ανέμενε άλλο όχημα με ακόμα τρία άτομα.



Ο συντονισμός των αρχών και οι συλλήψεις

Μόλις ενημερώθηκαν οι Αρχές για τη διαφυγή, ο αναπληρωτής διοικητής του Α.Τ. Ερμιονίδας και ο αξιωματικός υπηρεσίας προχώρησαν στον άμεσο συντονισμό των δυνάμεων σύμφωνα με το τοπικό μέσο. Πληρώματα περιπολικών του Α.Τ. Ερμιονίδας και του Α.Τ. Επιδαύρου κινητοποιήθηκαν, συμμετείχαν στις αναζητήσεις και εντόπισαν τους έξι φερόμενους εμπλεκόμενους στο Λυγουριό, προχωρώντας στη σύλληψή τους.



Στη συντονισμένη επιχείρηση συμμετείχαν το Α.Τ. Σπετσών, το Α.Τ. Ερμιονίδας και το Α.Τ. Επιδαύρου, ενώ τη σύλληψη πραγματοποίησαν αστυνομικοί των Τμημάτων Ερμιονίδας και Επιδαύρου. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στα κρατητήρια Ναυπλίου και αναμένεται να οδηγηθούν αύριο ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής. Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Σπετσών.