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Ανδρουλάκης για την τραγωδία με το αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας: “Αυτονόητο καθήκον της Πολιτείας η πλήρης διερεύνηση”

Intime
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Την βαθιά του θλίψη για την τραγική απώλεια των δύο χειριστών της Πολεμικής Αεροπορίας εξέφρασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη για άμεση και πλήρη διαλεύκανση των αιτιών της πτώσης του αεροσκάφους.

Στη δήλωσή του, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε πως ολόκληρη η χώρα παρακολουθεί συγκλονισμένη τις εξελίξεις, ενώ στάθηκε στο χρέος της Πολιτείας απέναντι στους δύο αξιωματικούς που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος.

Αναλυτικά η δήλωση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής:

«Όλη η Ελλάδα είναι συγκλονισμένη από την τραγική απώλεια των δύο χειριστών της Πολεμικής μας Αεροπορίας.

Η πατρίδα τιμά την προσφορά τους.

Είναι αυτονόητο καθήκον της Πολιτείας η πλήρης διερεύνηση των αιτιών της πτώσης του αεροσκάφους.

Ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους συναδέλφους τους. Αιωνία τους η μνήμη.»

Νίκος Ανδρουλάκης

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