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Πόρος: Αυστραλός χτυπήθηκε από σκάφος – Τραυματίστηκε στο πόδι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Φωτογραφία: Pixabay
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THESTIVAL TEAM

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Σοβαρό ατύχημα υπέστη ένας Αυστραλός που κολυμπούσε σε παραλία του Πόρου όταν ταχύπλοο σκάφος τον χτύπησε, κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμη συνθήκες.

Ο άνδρας που τραυματίστηκε από το σκάφος μεταφέρθηκε αρχικά από την παραλία του Πόρου, στο Κέντρο Υγείας Γαλατά, και μετά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, ο άνδρας φέρεται να έχει τραυματιστεί στο πόδι.

Η ακριβής κατάσταση της υγείας του τραυματία δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή.

Πόρος

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