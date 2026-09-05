Θεσσαλονίκη: 33χρονος τραυματίστηκε βαριά σε τροχαίο – Νοσηλεύεται διασωληνωμένος – Δείτε φωτο

Ένας 33χρονος τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε αργά χθες το βράδυ σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Το τροχαίο έγινε γύρω στις 22:45 στην οδό 28ης Οκτωβρίου, στο Ασβεστοχώρι. Το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 33χρονος με κατεύθυνση από Ασβεστοχώρι προς Ρετζίκι, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε αρχικά σε δέντρο και στη συνέχεια σε τσιμεντένιο λούκι.

Από την πρόσκρουση του οχήματος ο 33χρονος οδηγός του τραυματίστηκε σοβαρά. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου και νοσηλεύεται διασωληνεμένος.

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