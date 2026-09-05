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Ουκρανία: Τέσσερις νεκροί και πέντε τραυματίες από ρωσική επίθεση

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Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και πέντε τραυματίστηκαν σε ρωσική επίθεση εναντίον της πόλης Καμιανσκέ στην κεντροδυτική Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε σήμερα η περιφερειακή στρατιωτική διοίκηση.

“Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν κατά τη ρωσική επίθεση εναντίον του Καμιανσκέ. Τρεις τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Ανάμεσά τους μία γυναίκα 30 ετών που νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας”, έγραψε στο Telegram ο επικεφαλής της περιφερειακής διοίκησης του Ντνιπροπετρόφσκ Ολεξάντρ Γκάνζα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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