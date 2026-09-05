Συντριβή Phantom στην Τανάγρα: Νεκροί ανασύρθηκαν οι δύο πιλότοι

Νεκροί είναι οι δύο πιλότοι του Phantom που συνετρίβη στην Τανάγρα. Οι πιλότοι ανήκουν στην 117 Πτέρυγα Μάχης στην Ανδραβίδα. Οι δύο αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας δεν πρόλαβαν να ενεργοποιήσουν τα συστήματα εκτίναξης .

Αμέσως μόλις έγινε γνωστή η συντριβή του πολεμικού αεροσκάφους ο υπουργός Αμυνας Νίκος Δένδιας διέκοψε το πρόγραμμά του στη Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης και επιστρέφει εσπευσμένα στην Αθήνα.

Στην Αθήνα επιστρέφει και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κ. Τασούλας, αναβάλλοντας την παρουσία του σε εκδήλωση στη Μεθώνη.

Όλα έγιναν περίπου στις 3 το μεσημέρι, στη διάρκεια του αεροπορικού σόου Athens Flying Week στην Τανάγρα καθώς συνετρίβη το διθέσιο αεροσκάφος τύπου Phantom (F-4).

Οι Αρχές δεν είχαν καμία μαρτυρία ότι ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός εκτόξευσης του αεροσκάφους. Ως τώρα δεν υπάρχει εικόνα από το συνεργείο που έχει σπεύσει για την έρευνα. Στο σημείο της συντριβής, όπου ξέσπασε αμέσως φωτιά, επιχείρησαν άμεσα δύο ασθενοφόρα και δύο μηχανές του ΕΚΑΒ.

Το αεροσκάφος συνετρίβη λίγο αφότου ξεκίνησε την επίδειξή του, και ενώ εκατοντάδες άνθρωποι παρακολουθούσαν από κοντινή απόσταση. Σύμφωνα με μαρτυρίες, το αεροσκάφος φαινόταν να βγάζει καπνούς πριν την πτώση σου. Οι ίδιες μαρτυτίες αναφέρουν ότι το αεροσκάφος άρχισε ξαφνικά να χάνει ύψος και συνετρίβη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το αεροσκάφος έχει κοπεί στα δύο και έχει ξεσπάσει πυρκαγιά σε δύο διαφορετικά σημεία. Κινητοποιήθηκαν 85 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, μια ομάδα της 1ης ΕΜΑΚ και 23 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 7 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Πληροφορίες αναφέρουν πως το αεροσκάφος έπεσε σε χώρο επιχείρησης.

Ο κόσμος που βρισκόταν στο σημείο ήταν σοκαρισμένος, ενώ από την διοργάνωση της εκδήλωσης ξεκίνησαν άμεσα να εκκενώνουν το χώρο. Το Athens Flying Week αυτή τη στιγμή έχει διακοπεί για την ώρα. Λόγω της πτώσης του μαχητικού αεροσκάφους στο Athens Flying Week ο ΥΕΘΑ Νίκος Δένδιας διακόπτει το πρόγραμμά του στη ΔΕΘ και επιστρέφει εσπευσμένα στην Αθήνα.