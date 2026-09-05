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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Νεαροί διέρρηξαν θυρίδες παραλαβής δεμάτων και “βούτηξαν” ρούχα και παπούτσια

Αρχείο Intime
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Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν για κλοπές από θυρίδες παραλαβής δεμάτων στην περιοχή του Ευόσμου, στη Θεσσαλονίκη.

Πρόκειται για δύο 17χρονους , έναν 20χρονο και έναν 18χρονο, οι οποίοι, χθες τα ξημερώματα, αφού διέρρηξαν, συνολικά, τέσσερις θυρίδες παραλαβής δεμάτων, αφαίρεσαν από το εσωτερικό τους είδη ένδυσης και υπόδυσης.

Τα τέσσερα άτομα συνελήφθησαν από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων και Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης Τα αφαιρεθέντα αντικείμενα κατασχέθηκαν προκειμένου να αποδοθούν στους νόμιμους κατόχους τους.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

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