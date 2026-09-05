Η Τζένη Θεωνά και ο Δήμος Αναστασιάδης βάφτισαν τους γιους τους – Νονός ο Αντίνοος Αλμπάνης

Με ένα λαμπερό πάρτι γιόρτασαν την κοινή βάφτιση των δύο τους αγοριών η Τζένη Θεωνά και ο Δήμος Αναστασιάδης.

Το αγαπημένο ζευγάρι των καλλιτεχνών, με νονό τον ηθοποιό Αντίνοο Αλμπάνη, υποδέχθηκαν αγαπημένα πρόσωπα το βράδυ της Παρασκευής (04/09) σε μία μεγάλη γιορτή, στιγμιότυπα από την οποία δημοσιεύτηκαν στα social media.

Αρίων και Απόλλων είναι τα ονόματα που έδωσαν στα δύο νεοφώτιστα αγόρια τους, ενώ όπως προαναφέρθηκε το λάδι έβαλε ο Αντίνοος Αλμπάνης. Στα βίντεο και τις φωτογραφίες που ανέβηκαν στο διαδίκτυο βλέπουμε πως η γιορτινή ατμόσφαιρα στο πάρτι ήταν έντονη, με το ζευγάρι να χορεύει κεφάτο και χαμογελαστό και τον Δήμο Αναστασιάδη να αναλαμβάνει να τραγουδήσει για τους καλεσμένους.

Η ιστορία της Τζένης Θεωνά και του Δήμου Αναστασιάδη ξεκίνησε το 2014, όταν οι επαγγελματικοί τους δρόμοι συναντήθηκαν για πρώτη φορά. Εκείνη συμμετείχε σε θεατρική παραγωγή και εκείνος είχε αναλάβει την ενορχήστρωση.

Ο έρωτάς τους ήταν κεραυνοβόλος και το 2019 έφεραν στον κόσμο τον πρώτο τους γιο, τον Αρίωνα. Το όνομά του προέκυψε από τα ονόματα των δύο παππούδων του, Άρη και Ιωάννη.

Η οικογένεια απέκτησε και δεύτερο παιδί τον Οκτώβριο του 2025, όταν η Τζένη Θεωνά έφερε στον κόσμο τον Απόλλωνα.