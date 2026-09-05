Ο Δημήτρης Καμπουράκης έκανε πρεμιέρα στο Action24 και υποδέχθηκε με θέρμη τον Τάσο Αρνιακό: “Νιώθω λίγο Γιώργος Παπαδάκης”

Με μία νέα συνάδελφο στο πλευρό του, τη Ντόνα Δρούτσα, έκανε πρεμιέρα το πρωί του Σαββάτου ο Δημήτρης Καμπουράκης στο Action24.

Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής συνεχίζει στη ζώνη που έχει σταθεροποιηθεί τα τελευταία χρόνια και ακριβώς στις 06:00 υποδέχθηκε τους τηλεθεατές του σταθμού.

«Καλημέρα σας. Όπως βλέπετε εδώ, έχουμε καινούρια συστήματα. Η κυρία Δρούτσα, η Ντόνα. Για μένα δεν χρειάζονται συστάσεις, είμαι παλιός εδώ. Με τη Ντόνα θα κάνουμε εκπομπή φέτος, θα σας ξυπνάμε Σάββατο και Κυριακή», ανέφερε ο Δημήτρης Καμπουράκης σε χαλαρό ύφος.

«Πρώτη μέρα θέλουμε την κατανόησή σας», τόνισε η δημοσιογράφος.

Λίγα λεπτά μετά, την είσοδό του στο πλατό έκανε ο Τάσος Αρνιακός, για την πρόγνωση του καιρού. Εκεί ο Δημήτρης Καμπουράκης τον υποδέχθηκε με θέρμη, κάνοντας χιούμορ με τον τρόπο του.

«Χαίρομαι πάρα πολύ που σε βλέπω, νιώθω λίγο Γιώργος Παπαδάκης, όταν σε έχω απέναντί μου», του είπε χαριτολογώντας ο δημοσιογράφος.