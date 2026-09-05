ΔΕΘ: Στο περίπτερο του Απόλλων Καλαμαριάς έκανε στάση ο Κ. Μητσοτάκης – “Και με το καλό στη Super League 1” – Δείτε το βίντεο

Ξενάγηση στα περίπτερα της 90ης ΔΕΘ πραγματοποιεί αυτή την ώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός στην αρχή της βόλτας του έκανε στάση στο περίπτερο της ιστορικής ομάδας, Απόλλων Καλαμαριάς. Εκεί τον υποδέχτηκαν στελέχη και παράγοντες του συλλόγου, όπου του έδωσαν δώρο μια μπάλα ποδοσφαίρου και μία φανέλα της ομάδας.

Στη συνέχεια ακολούθησε ο εξής διάλογος:

“Κύριε Πρόεδρε, όλος ο κόσμος λέει για το ποδαρικό σας, εμάς μας ανεβάσατε κατηγορία. Βγήκαμε στη Super League 2 και θέλουμε πάλι την ευχή σας για να ξαναβγούμε και στη Super League 1”, είπε στον Έλληνα πρωθυπουργό παράγοντας του Απόλλων Καλαμαριάς, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να απαντάει: “Άντε και με το καλό λοιπόν”.

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