MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο στη Χαλκιδική

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3) προβλέπεται για αύριο Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στη Χαλκιδική, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr).

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

ΚΑΕ ΠΑΟΚ: Ενσωματώθηκαν Καλάθης και Όσμαν, πότε αναχωρεί η αποστολή για Ιταλία

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 4 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Στους δρόμους και οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ – Ζητούν μονιμοποίηση των επικουρικών

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Ουκρανία: Χτυπήθηκε αποθήκη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας με ιατρικές προμήθειες σε νυχτερινή επίθεση στο Κίεβο

ΔΙΕΘΝΗ 7 ώρες πριν

Ο Τραμπ τα έβαλε ξανά με την Ευρώπη για Ιράν και μεταναστευτικό: “Έσωσα τη Βρετανία από ιρανική επίθεση με πυρηνικά”

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Νεπάλ: Στους 1.259 νεκρούς και 5.083 αγνοούμενους ο νεότερος απολογισμός απο τις φονικές πλημμύρες

MEDIA NEWS 16 ώρες πριν

Η Αναστασία Γιάμαλη απαντά σε Q&A πριν από την πρεμιέρα της στο MEGA: “Δε θέλω άλλο πόλεμο και καμία άλλη γυναικοκτονία”